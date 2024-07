Praha jako středoevropský Houston a Brno jako vesmírné Sillicon Valley? Česká stopa už díky 150 firmám v kosmu je. A má být ještě výraznější. Chybí ale dostatek odborníků. Představitelé vlády chtějí využití potenciálu mimozemských aktivit podpořit projektem Česká cesta do vesmíru. Má pomoci vzdělávání i modernizaci hospodářství.

Nejen Spojené státy americké, Rusko, Čína a další velké státy pronikají do vesmíru. Stále více kosmických technologií v současnosti nese českou značku. Představitelé země přitom chtějí českou přítomnost mimo Zemi ještě zvýšit.

V Česku je nyní podle popularizátora astronautiky Jana Spratka přes 150 institucí, které se podílejí na pronikání do vesmíru. „Pravidelně dodávají nejrůznější komponenty do raket, družic, softwary a další, co létá na oběžné dráze,“ uvedl Spratek.

Například kondenzátory firmy AVX z Lanškrouna na Ústeckoorlicku posloužily jako zásobárna energie pro modul na palubě vozítka, které úspěšně přistálo na Marsu. Komponenty na pomocné motory od firmy ATC Space z Klatov pak nedávno vzlétly směrem do vesmíru na Ariane 6, nejmodernější generaci nosné rakety Evropské kosmické agentury. „Na pomocném motoru s našimi prstenci stojí před startem celá raketa, tedy 860 tun. Vše dopadlo úspěšně,“ byl rád jednatel ATC Klatovy Tomáš Kroták.

České firmy se podílely i na stavbě startovací rampy, proto byla na trupu rakety namalovaná i česká vlajka. Na nízké oběžné dráze Ariane 6 vypustila i slovenskou družici GRB Beta, na které se podílela brněnská Masarykova univerzita. Brněnská firma SAB Aerospace zase vyvíjí a vyrábí součástky pro evropský vesmírný program a kosmické agentury.

Předpověď extrémů počasí

Do toho vznikají nové ambiciózní projekty. O post největší české družice se uchází SOVA, její mise má zpřesnit klimatické modely a pomoci předpovídat extrémní jevy počasí.

Další připravovaná česká družice AMBIC a vesmírný dalekohled QUVIK mají kroužit na orbitě 550 kilometrů nad zemským povrchem. První bude snímkovat mimo jiné území Česka, druhý se „dívat“ do vesmíru.

| Video: Youtube

Radiační detektory Minipixel Space společnosti Advacam využívá americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). „Verze pro použití ve vesmíru je instalována třeba na Mezinárodní vesmírné stanici ISS. Chceme ještě rozšířit možnosti této technologie. Mohla by předpovídat vesmírné počasí, například solární bouře, které jsou potenciálním ohrožení astronautů i zařízení,“ řekla za společnost Magdaléna Kohoutová.

Českou stopu lze nalézt i na raketách VEGA a Arianne, či ve vědeckých misích jako Solar Orbiter nebo PLATO.

Zájem o kosmický průmysl nedávno potvrdila návštěva prezidenta Petra Pavla v Johnsonově vesmírném středisku NASA. „Česká republika přes svoji velikost je ve vztahu ke kosmickému výzkumu na tom velice dobře. Podílí se nejen na projektech evropské agentury pro vesmírný výzkum, ale zároveň prostřednictvím evropské agentury na činnosti projektů NASA," konstatoval prezident.

Firmám chybějí odborníci chybí

Odstartoval také dlouhodobý státní projekt Česká cesta do vesmíru. „Kosmický průmysl představuje jedno z nejpokročilejších hospodářských odvětví. Přináší velké množství inovací a propojuje širokou paletu vědeckých a technických oborů. O to víc však potřebuje dostatek kvalifikovaných a motivovaných lidí. Rozvoj českého kosmického průmyslu, vědy a výzkumu budeme dále podporovat zejména prostřednictvím strategických a ambiciózních projektů a spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou,“ řekl předseda vlády Petr Fiala.

České firmy, stejně tak jako akademická sféra, se však dlouhodobě potýkají s velkým nedostatkem odborníků. Součástí projektu proto má být podpora s důrazem na inspiraci, motivaci a vzdělávání dětí, žáků a studentů v převážně technických oborech a jejich přípravu na kvalifikovanou práci v českém průmyslu a vědě. „K dosažení cílů a motivaci mladých lidí chceme využít úspěch Aleše Svobody, který byl vybrán do záložního týmu astronautů ESA, a jít ještě dál: do pěti let úspěšně dotáhnout projekt prvního českého astronauta a vyslat jej s vědeckými experimenty do vesmíru,“ přiblížil ministr dopravy Martin Kupka.

Do vesmíru svými nápady míří i talentovaní studenti z Česka. S projektem Lasarm na opravování družic na dálku s pomocí laserů uspěli středoškoláci v prestižní celosvětové soutěži Conrad Challenge v centru NASA v americkém Houstonu. „Nápad na restartování satelitů je unikátní. Ke konci roku očekáváme start další české družice, díky níž si technologii dále otestujeme. Jde o laserové rameno, zatím menší model. Zařízení bude ve výsledku velké jako autobus,“ popsali za rozšiřující se mladý tým Ondřej Heigl a Richard Nikel.

Člověk se vrátí na Měsíc

Český projekt se podle ředitele brněnské hvězdárny a planetária a senátora Jiřího Duška vyplatí. „Průměrná návratnost investic do kosmických aktivit představuje ve vyspělých zemích osminásobek vložených peněz. „Zároveň půjde o popularizaci kosmických aktivit díky účasti českého astronauta při vědeckých experimentech ve vesmíru,“ komentoval.

Unikátní výstava Space Mission v Brně si aktuálně připomíná také 55 let od prvního přistání člověka na Měsíci. „Optimisticky tipuji, že člověk se na Měsíc vrátí v roce 2027. Možná ke konci této dekády. Chceme, aby nejenom české firmy, ale i české vědeckovýzkumné produkty obecně, se tam také dostaly,“ doplnil vesmírný popularizátor Spratek.