Možnosti využití dřeva jako kosmického stavebního materiálu vyzkouší příští rok společná mise NASA a japonské vesmírné agentury JAXA. Na oběžnou dráhu pošlou vůbec první dřevěnou družici a nejméně půl roku budou ověřovat, zda lze do stavby vesmírných plavidel zapojit obnovitelné zdroje.

Vizualizace vesmírného satelitu obíhajícího Zemi. | Foto: Shutterstock

Ve vakuu neshoří ani neshnije, zato při posledním průletu atmosférou z něj nezbyde prakticky nic. Tak vidí japonští výzkumníci hlavní přednosti využití dřeva při stavbě družic vysílaných na oběžnou dráhu Země. Základní odolnost zvoleného materiálu už otestovali, teď dokončují přípravy první skutečné testovací dřevěné družice, nazvali ji příznačně LignoSat, všiml si web LiveScience.

„Na oběžné dráze kolem Země se nyní pohybuje kolem 8,4 tisíce tun vesmírných objektů - včetně kosmického odpadu, jako jsou vysloužilé satelity nebo zbytky stupňů raket. Ale nablýskané kovy, z nichž jsou vyrobené, jako lehký titan nebo hliník, zvyšují až o deset procent jas noční oblohy nad velkými částmi planety, a podílí se tak na světelném znečištění, které ztěžuje pozorování vzdálených vesmírných objektů,“ připomněl LiveScience.

Právě snaha omezit rostoucí množství vesmírného odpadu na oběžné dráze japonské výzkumníky motivovala. A zjistili, že dřevo ve vesmíru může fungovat překvapivě dobře.

„Našimi experimenty jsme potvrdili, že v teplotách od minus 150 stupňů Celsia do plus 150 nenastává významnější redukce síly. Ale satelit obíhá kolem Země a má tyhle obrovské teplotní rozdíly co devadesát minut. Ještě nevíme, jak dokáže snést tyto intenzivní opakované cykly teplotních rozdílů. Musíme to proto vyzkoušet,“ řekl pro CNN šéf týmu z Kjótské univerzity, která družici připravuje, Koji Murata.

Jeho tým poslal na Mezinárodní vesmírnou stanici vzorky japonské třešně, východoasijské břízy a v Japonsku rozšířeného druhu magnólie. Deset měsíců na ně nechával působit vlivy kosmického prostředí.

„Navzdory tomu, že extrémní kosmické prostředí zahrnuje významné teplotní změny a vystavení silným kosmickým paprskům a nebezpečným slunečním částicím, testy potvrdily, že nedošlo k žádnému rozkladu ani deformacím, jako je praskání, kroucení, odlupování nebo poškození povrchu,“ citoval LiveScience závěry výzkumu.

Zdroj: Youtube

Dřevěná družice nyní prochází závěrečným bezpečnostním posouzením. Na oběžnou dráhu má vzlétnout příští rok v létě, společně ji tam pošle NASA a její partnerská japonská agentura JAXA. Výzkumníci budou mimo jiné sledovat, jak bude reagovat na radiové vlny, magnetická pole i to, jak dokáže dřevěná schránka chránit polovodiče a čipy.