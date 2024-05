Na exoplanetě K2-18b se může vyskytovat mimozemský život. Vědci v její atmosféře objevili sloučeninu, kterou na Zemi produkují pouze živé organismy. S pomocí Vesmírného dalekohledu Jamese Webba chtějí zjistit víc. Pokud se nálezy prokážou, z obřího světa se stane místo s největším potenciálem pro obyvatelnost. Osídlení planety člověkem by však mělo háček.

Ilustrace exoplanety K2-18b. | Foto: se svolením NASA/ESA/CSA/Joseph Olmsted

Na exoplanetě K2-18b se může vyskytovat mimozemský život. Podle předběžných dat z vesmírného dalekohledu Jamese Webba se v její atmosféře s velmi vysokou pravděpodobností vyskytuje organická sloučenina dimethylsulfid. Na Zemi ji produkují zejména jednobuněčné fotosyntetizující mikroorganismy, jako jsou řasy, sinice i někteří prvoci - takzvaný fytoplankton. Vědci proto doufají, že na 124 světelných let vzdáleném světě objeví živé organismy.

„Pokud na K2-18b skutečně detekujeme organickou sloučeninu, v podstatě bude na vrcholu potenciálních známek obyvatelnosti,“ sdělil deníku The Times astrofyzik Nikku Madhusudhan z Univerzity Cambridge. Varoval ale před ukvapenými závěry.

Vedoucí studie zveřejněné v odborném časopise The Astrophysical Journal Letters přesto přiznal, že po objevu zůstal v šoku. „Týden jsem měl bezesné noci. Dokonce jsem ani nesebral odvahu to oznámit vlastnímu týmu,“ uvedl pro Daily Mail Madhusudhan.

Vědce vzrušila i varianta, že by výskyt dimethylsulfidu potvrdili, a přesto nenašli známky života. Museli by zjistit, jakým unikátním způsobem se látka vytváří.

Rozluštění záhady

Ačkoliv předběžná data naznačila více než padesátiprocentní pravděpodobnost výskytu organické látky, pro potvrzení nálezu bylo zapotřebí provést další pozorování Webbovým teleskopem. Na výsledky však je nutné počkat několik měsíců.

Data zachycující možné složení atmosféry exoplanety K2-18b:

Data obsažených plynů v atmosféře exoplanety K2-18b.Zdroj: se svolením NASA/ESA/CSA/Ralf Crawford/Joseph Olmsted

Observatoř NASA za deset miliard dolarů dokáže analyzovat chemické složení cizí planety tím, že zachytí světlo z její hostitelské hvězdy poté, co během cesty k Zemi projde atmosférou vzdáleného světa. Plyny totiž zanechávají ve světle charakteristické stopy, které pak astronomové mohou rozklíčovat.

Deník Times dále uvedl, že odborníci chtějí u K2-18b také zjistit více o výskytu oxidu uhličitého a metanu v atmosféře, které objevili loni. Exoplaneta je podle dřívějších zjištění bohatá i na vodík, podle čehož vědci usuzují, že by její povrch mohla tvořit převážně voda, částečně i pevnina.

„Naše dosavadní zjištění a budoucí studie jsou slibným krokem k hlubšímu pochopení takzvaných hyceánských světů,“ uvedl Madhusudhan.

Nemožné osídlení

Astronomové ale mají pochybnosti o možném osídlení planety člověkem. Jedním z problémů by mohla být vzdálenost od Země, což by představovalo logistický i technologický problém. Server NDTV uvedl, že i rychlostí sondy Voyager, která dosahuje 61 500 kilometrů za hodinu, by cesta k exoplanetě trvala 2,2 milionu let.

Dalším problémem by mohla být i teplota tamních oceánů. Experti se domnívají, že mohou být až příliš horké. Také zde mohou panovat naprosto odlišné podmínky, jelikož exoplaneta K2-18b je více než dvakrát větší a přibližně devětkrát hmotnější než Země.

Server Earth.com uvedl, že K2-18b obíhá kolem chladné trpasličí hvězdy K2-18 v obyvatelné zóně souhvězdí Lva. Odborníci o podobném druhu exoplanet mají jen málo informací a povaha jejich atmosféry je předmětem aktivních diskuzí. Domnívají se, že by mohly být podobné Neptunu, tedy že se tak nachází rozsáhlý plášť z ledu.

„Přestože takzvané subneptuny v sluneční soustavě neexistují, jsou nejběžnějším dosud známým typem exoplanet v Mléčné dráze,“ vysvětlil člen výzkumného týmu Subhajit Sarkar z Univerzity Cardiff.

Hledání mimozemského života

Vědečtí pracovníci se dlouho snaží zjistit, zda jsou lidé ve vesmíru sami. Pátrají na planetách v blízkosti Slunce i ve vzdálených soustavách. Loni na Venuši se jim podařilo najít v atmosféře záhadný prvek nasvědčující, že by zde mohl být mimozemský život. Také zjistili, že na Marsu mohl existovat život, jelikož tam před miliardami let panovalo podobné klima jako na Zemi. Jiný tým astronomů za objevil exoplanetu, která je podobná modré planetě. Netflix nedávno odvysílal premiéru seriálu Problém tří těles, jejíž děj se zabývá komunikací s vyspělou mimozemskou rasou, vědce pak vyprovokoval k tomu, aby popsali, co z něj je skutečně možné.