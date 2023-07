Jako obří vesmírné zrcadlo. Vědci objevili unikátní planetu s titanovými mraky

ČTK

Vědci objevili velmi zajímavou exoplanetu, tedy planetu, která obíhá kolem jiné hvězdy než Slunce. Popisují ji jako žhavý svět, který je o něco větší než Neptun a který obíhá kolem hvězdy podobné Slunci každých 19 hodin. Zdá se, že exoplaneta je zahalena do kovových mraků z titanu a křemičitanů, které odrážejí většinu dopadajícího světla zpět do vesmíru. Informovala o tom agentura Reuters. Odkazuje přitom na astronomy, podle kterých by taková exoplaneta nejspíš neměla vůbec existovat.

Exoplaneta LTT9779b odráží světlo své hvězdy. Kovové mraky v její atmosféře fungují jako zrcadlo. | Foto: Profimedia/AFP Photo/Ricardo Ramirez Reyes (Universidad de Chile)/ESA