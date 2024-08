Sviští vesmírem tak rychle, že na něj neplatí fyzikální zákony. Nadšence do vesmíru z řad občanů před nedávnem šokovalo, jakou rychlostí se dokáže pohybovat objekt CWISE J1249. Informovala o tom vládní agentura NASA na svých stránkách.

Projekt Backyard Worlds využívá snímky z mise NASA Wide-field Infrared Explorer (WISE), jež v letech 2009 až 2011 mapovala oblohu v infračerveném světle. Po dvou letech ji vědci znovu aktivovali jako NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer). Projekt byl následně v tomto roce zrušen.

Trojice amatérských vědců

Na snímcích WISE si před několika lety všimli amatérští vědci Martin Kabatnik, Thomas P. Bickle a Dan Caselden slabého, ale rychle se pohybujícího objektu s názvem CWISE J124909.08+362116.0. Až nyní ho popsali v nové studii publikované v časopise Astrophysical Journal Letters. „Když jsem poprvé uviděl, jak rychle se pohybuje, byl jsem přesvědčen, že to musím nahlásit,“ řekl podle serveru NASA Kabatnik.

Při následném pozorování zjistili, že se CWISE J1249 vzdaluje rychlostí 1,6 milionu kilometrů za hodinu neboli 447 tisíc metrů za sekundu. Pro srovnání, nejrychlejší člověkem vyrobený objekt ve vesmíru je sonda Parker Solar Probe, která při svém největším přiblížení Slunci dosahuje maximální rychlosti téměř 700 tisíc kilometrů za hodinu.

Nově nalezený objekt kromě toho vyniká nízkou hmotností, kvůli které si vědci myslí, že je to buď malá hvězda, nebo hnědý trpaslík, tedy objekt příliš velký na to, aby se stal planetou a málo hmotný na to, aby se stal hvězdou. Pokud by se jednalo o druhý případ, odborníci nevědí o žádném, jenž by mířil pryč z galaxie.

Hyperrychlá hvězda, nebo toulavá planeta

Teorií, proč se CWISE J1249 pohybuje tak rychle, je několik. Podle první hypotézy je objekt hyperrychlou hvězdou pocházející z binárního systému, jenž tvořila s bílým trpaslíkem. Ten mohl explodovat jako supernova a vymrštit tak kolegyni do vesmíru. Druhá možnost je, že hyperrychlý objekt pochází z kulové hvězdokupy, se kterou se střetla dvojice černých děr, a obrovský náraz ji vyslal pryč. Další variantou podle portálu The Debrief je, že objekt je takzvaná toulavá planeta, která byla vyvržena ze své původní sluneční soustavy a nyní putuje vesmírem bez vazby na žádnou blízkou hvězdu.

Aby experti zjistili, jaký scénář je nejpravděpodobnější, budou se muset více zaměřit na složení CWISE J1249. Údaje z observatoře WM Keck totiž podle portálu earth.com ukazují, že objekt obsahuje méně železa a jiných kovů než ostatní hvězdy a hnědí trpaslíci. Podle odborníků to naznačuje, že se jedná o jeden z nejstarších objektů v Mléčné dráze.

Jedním z nejtajemnějších objektů ve vesmíru je bezesporu 1I/ʻOumuamua, který v roce 2017 proletěl kolem Slunce. Vědce zaujal jeho polodlouhý tvar, ale také jeho dráha a zrychlení, které nebylo možné vysvětlit gravitačním působením Slunce. Nakonec uznali, že se nejedná o asteroid či mimozemskou loď, ale o kometu. Odborníci nakonec došli k závěru, že jeho pohyb ovlivnilo uvolňování molekul vodíku při průletu Sluneční soustavou.