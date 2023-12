Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) slaví 25 let provozu. Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) na její počest zveřejnil dvě fotografie porovnávající její současný vzhled a to, jak vypadala před čtvrtstoletím.

Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) funguje už 25 let | Foto: Wikimedia Commons, NASA, Public domain

Vesmírní nadšenci se radují. Šestého prosince to bylo už 25 let od zahájení fungování ISS na nízké oběžné dráze Země. Oficiálně její činnost schválil v roce 1984 americký prezident Ronald Reagan a o 14 let později se slíbené stalo skutečností.

Před čtvrtstoletím se během mise STS-88 raketoplánu Endeavour spojily první dva moduly stanice - americká Unity a ruská Zaryu. Portál NDTV popisuje, že se robotické rameno Canadarm umístěné na raketoplánu natáhlo a uchopilo modul Zarya, jenž byl v té době na oběžné dráze dva týdny, a připojilo jej k modulu Unity, jenž byl uložený v nákladovém prostoru.

Na počest velmi úspěšné operace a 25 let fungování ISS zveřejnila NASA na svém instagramovém účtu srovnání vzhledu stanice před a po. K příspěvku připsala, že už od druhého listopadu 2000 v orbitální laboratoři nepřetržitě pracuje a žije lidská posádka.

Na ISS se sdružují mezinárodní skupiny, které už provedly více než 3300 výzkumných a vzdělávacích činností. Americká vesmírná agentura rovněž připomněla, že Mezinárodní vesmírnou stanici už navštívilo 273 lidí z 21 zemí.

Velikost fotbalového hřiště

Na prvním snímku je vidět, že se ISS skládala ze dvou válcových modulů spojených na krátkých koncích. Na levé straně se nacházel modul Unity, který byl o něco delší než modul Zarya. K tomu byla připojena dvojice solárních panelů. Na druhé fotografii lze spatřit stanici při průletu lodi SpaceX Crew Dragon Endeavour, který se uskutečnil na začátku listopadu 2021. Právě se od ní odpojil modul Harmony. Na každé straně stanice jsou čtyři páry zlatých solárních panelů a tři sady radiátorových panelů.

Na snímku se sice může zdát malá, ale pro představu NASA uvedla, že je stanice téměř tak velká, jako jedno celé fotbalové hřiště. Současně se skládá ze šesti ložnic, dvou koupelen, tělocvičny a několika místností určených pro vědecký výzkum. Její součástí jsou moduly z USA, Ruska, Evropy, Japonska a Kanady.

Plánovaná životnost ISS se v minulosti několikrát prodloužila. Teď odborníci tvrdí, že by měla být fungující laboratoří a základnou nejméně dalších sedm let. Největším problémem přitom je stáří a opotřebení komponentů. „Vzhledem k tomu, že několik prvků je již za hranicí původně zamýšlené životnosti, jsou pravidelně prováděny analýzy, které mají zajistit, aby byla stanice bezpečná pro další obývání a provoz,“ uklidňuje americká kosmická agentura.

Mezinárodní vesmírná stanice ISS:

Komerční využití a studie stárnutí

Budoucnost stanice je zatím nejistá, měla by se ale vydat komerčním směrem. NASA by na stanici ráda viděla soukromé společnosti, jejichž aktivity mají umožnit většímu počtu astronautů z více zemí provádět vědecký a technologický výzkum.

„Doufejme, že budou mít soukromé společnosti zájem o využití laboratoře,“ citoval portál Space velitele Expedice 70 ISS Andrease Mogensena, jenž se k budoucnosti ISS vyjádřil během konference k příležitosti 25. výročí. Už nyní se přitom na stanici dostávají i komerční astronauti, jejichž mise organizuje společnost Axiom Space.

Současně astronauti na ISS studují mimo jiné fyziologii a psychologii, včetně toho, jak se lidské tělo přizpůsobuje vesmírným podmínkám. Mezi hlavní experimenty na ISS v budoucnu může patřit i výroba lidských tkání, ekvivalentů orgánů, nebo výroba optických vláken. Vědci se také chtějí zaměřit na téma stárnutí, které se na oběžné dráze děje rychleji, než na Zemi.

Děsivé dopady

Už v minulosti se ovšem zjistilo, že pobyt ve vesmíru má na astronauty přímo zničující vliv. Častým problémem je ztráta hustoty kostí a svalů, problémy se zrakem, erekcí a močením. Astronauti bojují také s onycholýzou, jinak řečeno s odlučováním nehtů.

Pětadvacet let Mezinárodní vesmírné stanice:

NASA rovněž v minulosti zveřejnila pravděpodobný scénář pro případ, kdy by nějaký astronaut na ISS zemřel. V takové chvíli by měla posádka jeho tělo vrátit na Zemi v transportní kapsli, nejlépe během několika hodin.