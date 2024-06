Nebe rozzáří obří Měsíc: Kdy a jak nejlépe pozorovat Jahodový úplněk

Je to tady. Měsíc se bude nacházet na skoro nejjižnějším bodu své dráhy. Co to znamená? Lidé budou moci pozorovat jedinečný úplněk. A to z pátku 21. června na sobotu 22. června. Jahodový úplněk spatří ještě příští rok, poté až za osmnáct let.