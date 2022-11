Asteroid Bennu je nebezpečnější, než se myslelo. Pozornost budí rok 2182

Hlavní autor studie Scott Sheppard a jeho kolegové z Carnegie Institution for Science ve Washingtonu našli tři podle nich poměrně velké asteroidy, z nichž jeden protíná dráhu Země. Deník Independent doplňuje, že by se všechny měly nacházet ve vnitřní Sluneční soustavě v oblasti uvnitř oběžných drah Země a Venuše. O svém objevu vědci informovali v časopise Astronomical Journal.

Zdroj: Youtube

Nejnebezpečnější asteroid za posledních osm let

Asteroid 2022 AP7 má průměr 1,1 až 2,3 kilometru a je podle odborníků největším potenciálně nebezpečným asteroidem objeveným od roku 2014. Deník Guardian píše, že patří mezi pět procent největších asteroidů, které kdy byly zaznamenány. V současnosti je přitom známo pouze pětadvacet asteroidů, jejichž dráhy leží zcela na oběžné dráze Země. Další dva ze tří nově objevených vesmírných objektů by měly být od Země dost daleko.

Vědci našli na dně Atlantského oceánu obří kráter. Je důležitější, než se zdá

„Každý asteroid o velikosti nad jeden kilomentr je považován za zabijáka planet," uvedl Sheppard. Dopad 2022 AP7 na Zemi by byl podle vědce zničující. Prach a znečisťující látky by zůstaly v atmosféře dlouhé roky. „Povrch Země by se pravděpodobně výrazně ochladil, protože by se na planetu nedostalo sluneční světlo. Došlo by k masovému vymírání, jaké na Zemi nebylo pozorováno miliony let," popsal hrozivé následky střetu odborník.

Zemi nezasáhne

Ačkoliv případný scénář dopadu zní katastroficky, vědci ve studii veřejnost uklidňují. „V současné době nemá asteroid šanci Zemi zasáhnout," vysvětlil Sheppard. Dodal, že 2022 AP7 teď protíná dráhu Země v době, kdy je planeta na odvrácené straně Slunce. Protínat dráhu blíže k Zemi by pak měl až za několik století. Na to, aby mohli předpovědět, co se stane v tak vzdálené budoucnosti, přitom vědci zatím nemají dost informací.

Ani ředitel Národního informačního střediska pro objekty blízké Zemi ve středním Walesu Jay Tate neztrácí kvůli obrovskému asteroidu hlavu. „V tuto chvíli je pravděpodobnost dopadu poměrně nízká. Neřekl bych že zanedbatelná, ale poměrně nízká,“ uvedl.

Nadějí je mise Dart

A co kdyby vědci přece jen narazili na asteroid, který má skutečný potenciál za několik let narazit do Země? NASA se začala na tento scénář připravovat misí Dart, při níž sonda narazila do blízkého asteroidu ve snaze vyklonit jej z oběžné dráhy. Díky úspěšnosti mise jsou teď vědci lépe připraveni na obranu proti potenciálně nebezpečnějším objektům. Například na asteroid AP7 2022 by podle Tatea mohl fungovat náraz sondy také, jen by jich muselo být víc.

Jaká je šance, že vás zabije smetí, jež dopadne na Zemi z vesmíru? Vědci to vědí

Sheppard a jeho tým předpokládá, že v nejbližších letech narazí na další objekty v blízkosti Země o velikosti kilometru i větší, a to díky průzkumným pracím, které provádí pomocí čtyřmetrového dalekohledu Blanco, umístěného v observatoři Cerro Tololo v Chile.

Nová zjištění podle vědců pomáhají odhalit rozložení malých těles v naší Sluneční soustavě a poskytují více informací o tom, jak se asteroidy po soustavě pohybují. Výzkum rovněž osvětluje, jak gravitační interakce a sluneční žár přispívají k takzvané fragmentaci takových vesmírných objektů.

Zdroj: Youtube

Se slepými místy si poradí nový teleskop

Posledním známým proletem vesmírného tělesa kolem Země byla událost z roku 2021, kdy kolem planety proletěl asteroid 2021 UA1. Objevil se jen přibližně tři tisíce kilometrů nad Antarktidou. Objekt měl však v průměru jen dva metry, a tak nepředstavoval žádné větší riziko. V roce 2019 pak ve vzdálenosti sedmdesáti tisíc kilometrů od Země prolétl asteroid o velikosti sto metrů. Ač měl větší velikost, a tak byl nebezpečnější, na veřejnost se informace o něm dostaly až těsně před tím, než kolem Země proletěl.

Srážce Země s planetkou by nezabránila ani jaderná bomba, ukázala simulace

Pozorování a včasné varování před vesmírnými objekty je komplikované z velké části kvůli slepým místům a faktu, že není možné pozorovat všechny části oblohy. Portál Phys.org informuje, že tento problém chce NASA vyřešit pomocí vesmírného infračerveného teleskopu Near-Earth Object Surveyor (NEO). Ten bude mít od roku 2026 za úkol zkoumat Sluneční soustavu, včetně slepých míst způsobených Sluncem, a tak efektivněji přicházet na nové, potenciálně nebezpečné asteroidy a odvracet hrozbu srážky Země s vesmírným objektem.

Zdroj: Youtube