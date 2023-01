Hrozba z vesmíru: Astronomové našli obrovský asteroid, který míří k Zemi

Těleso s průměrem osm metrů se řadí mezi takzvané NEO, tedy vesmírná tělesa blízká Zemi. „Asteroid 2023 BU objevil letos 21. ledna amatérský astronom Gennadiy Borisov z ukrajinského Krymu,“ napsal portál Sci News.

Odborníkům tak zůstalo na analýzu průletu asteroidu kolem Země pouhých pár dní. Zabývalo se jím i Centrum pro studium NEO v NASA Jet Propulsion Laboratory. „Náš systém Scout vyloučil, že by 2023 BU zasáhl planetu, ovšem i navzdory tomu, že vstupních údajů bylo málo, dokázal předpovědět, že se těleso dostane k Zemi výjimečně blízko,“ sdělil tvůrce systému Scout z Centra Davide Farnocchia.

Blíže než satelity

Jak uvádí britská BBC, při průletu kolem Země ve výšce 3600 kilometrů se 2023 BU dostal k planetě blíže, než mnohé satelity. I když srážka se Zemí nehrozila, přesto je do jisté míry pro lidstvo výstrahou.

Kolem Země proletěl extrémně blízko malý asteroid 2023 BU. Jeho dráha je vyznačena červeně. Nejblíže k zemskému povrchu se dostal na 3600 kilometrů.Zdroj: NASA/JPL-Caltech

„Planetka 2023 BU musela kolem Země proletět už tisíckrát. Přesto byla objevena teprve nedávno, a pak hned rovnou prosvištěla kolem nás ve vzdálenosti pouhého jednoho procenta dráhy Země - Měsíc. Kolem Země je stále mnoho asteroidů, které kříží oběžnou dráhu Země, a jež jsme ještě neobjevili. A stále neobjevených zůstává také mnoho asteroidů, které by dokázaly proniknout atmosférou, narazit do zemského povrchu a způsobit značné škody,“ upozornil pro BBC profesor Don Pollacco z University of Warwick.

Jak ale zmiňuje Evropská kosmická agentura, objevení 2023 BU je zároveň i dobrou zprávou. To, že se podařilo najít takto malý asteroid, jen dokazuje, jak moc se vylepšily technologie k vyhledávání a určování drah planetek pohybujících se v blízkosti planety.

I kdyby se někdy 2023 BU k Zemi vrátil, od tohoto asteroidu nebezpečí nehrozí. Při jeho velikosti by se pravděpodobně rozpadl v atmosféře, čímž by lidstvu nezpůsobil nic horšího, než působivé a trochu děsivé nebeské divadlo. „Pro porovnání, meteor, který narazil do Země u ruského Čeljabinsku v roce 2023, měl více než dvojnásobný průměr,“ uvedla BBC.

Zdroj: Youtube

2023 BU nyní už směřuje od Země pryč a blízký průlet kolem planety mu dokonce změnil dráhu tak, že se v nejbližší době k naší planetě nevrátí. „Před tímto průletem obíhal kolem Slunce podobně jako Země, jedno oběhnutí mu trvalo 359 dní. Teď bude jeho dráha nataženější, a Slunce oběhne jednou za 425 dní,“ uvedli odborníci z NASA.