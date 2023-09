K Zemi se přiblížila nedávno objevená zeleně zářící kometa Nišimura. Příležitost ji zahlédnout budou mít lidé jen jednou za život, podle nejčerstvějších údajů Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) se u Země objeví za dalších 434,16 roku.

Kometa Nišimura má nazelenalý ohon. | Foto: Wikimedia Commons, SomeAstroStuff, CC BY-SA 4.0

Jen jako třícentimetrovou svítící šmouhu uvidí běžní pozorovatelé nedávno oběvenou kometu Nišimuru. Na důkladnější pozorování bude třeba dalekohled.

U Země se kometa ocitne nejblíže v úterý 12. září, kdy se k ní přiblíží na vzdálenost 125 milionů kilometrů. Ke Slunci se zase nejblíže dostane 17. září, proletí kolem něj jen ve vzdálenosti přibližně 33 milionů kilometrů. Tehdy bude Slunci blíže než Merkur.

Podle portálu České astronomické společnosti ji nebude možné spatřit na noční obloze, ale jen za soumraku nízko nad obzorem. Nejlépe viditelná bude podle amatérského astronoma Jakuba Černého příští týden kolem osmé hodiny večer. Na severní polokouli ji lidé mohou sledovat až do 18. září.

Na obloze bude možné spatřit kometu Nišimura:

Postačí dalekohled

Zájemcům o pozorováni komety hvězdáři doporučují si zajistit alespoň malý dalekohled a nejlépe se dostat na místo s dobrou viditelností směrem k obzoru, kde vychází nebo zapadá Slunce. „Pokud bude přát počasí, lze zkusit nápadnou vlasatici nalézt s pomocí dalekohledu nebo na fotografickém snímku,“ uvedl ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.

Dodal, že se těleso bude v průběhu následujících večerů pohybovat u souhvězdí Lva a Panny, tedy nízko nad západním obzorem. „Její průlet není nijak výjimečný, další šanci ale dostaneme za téměř pět set roků. Tak dlouho totiž trvá jeden oběh komety kolem Slunce,“ přiblížil astronom.

Nazelenalý ohon

I když odborníci nepředpokládají, že bude kometa jasně vidět, může podle nich překvapit. Vzhledem k její blízkosti ke Slunci může dojít k jejímu zjasnění a „tvorbě jasného ohonu, který se pak bude zvolna prodlužovat“. Ohon se vytvoří, když se ledové jádro komety působením tepla přemění na prach a plyn. Aktuální jasnost komety radí odborníci sledovat na webu COBS.si. Ohon Nišimury bude nazelenalý, protože obsahuje více plynu než prachu.

Je rovněž možné, že až příliš velká blízkost Slunci a tím pádem intenzivní teplo může kometu zničit. „Jak se zmrzlé ledy zahřívají a sublimují do plynů, kometa se může rozpadnout. Hodně to závisí na velikosti jádra, kterou neznáme, protože je obklopeno atmosférou plynu a prachu,“ uvedl podle portálu CNN ředitel Centra NASA pro studium objektů v blízkosti Země Paul Chodas. Vzhledem k tomu, že kometa už podle odborníků přežila několik přiblížení ke Slunci, měla by ale zvládnout i to nynější.

„Pokud přežije, přejde začátkem října na odvrácenou stranu Slunce od Země a pak se v listopadu vynoří na ranní oblohu jižní polokoule,“ uvedl astronom Alan Hale, který spoluobjevil kometu Hale-Bopp.

Kometu Nišimura s vědeckým označením C/2023 P1 objevil 11. srpna japonský fotograf vesmíru Hideo Nishimura, když pomocí digitálního fotoaparátu Canon a teleobjektivu pořizoval snímky noční oblohy. Je neobvyklé, že na ni narazil jen chvíli před tím, než dosáhla okamžiku své nejvyšší viditelnosti. „Většina komet je objevena měsíce, dokonce roky předtím, než projdou nejblíže Slunci,“ citoval list The Guardian astrofyzika z pařížské observatoře Nicolase Bivera.

Jedná se o periodickou kometu, tedy takovou, která se ke Slunci pravidelně vrací.