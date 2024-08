Češi mohou na ranní obloze po celý srpen sledovat jasný Jupiter a o něco slabší, naoranžovělý Mars. Dvojice planet navíc nad ránem 15. srpna nabídla unikátní podívanou. Planety se k sobě totiž časně ráno úhlově velmi těsně přiblížili.

Podle expertů z Hvězdárny a planetária Brno byly Mars a Jupiter v konjunkci při pohledu ze Země jakoby blíže, než je průměr měsíčního disku. Ve skutečnosti však byla oranžová planeta ve vzdálenosti 228 milionů kilometrů, cesta k ní by tedy rychlostí světla trvala téměř třináct minut. K největší planetě Sluneční soustavy by to trvalo více než třikrát déle, jelikož Jupiter byl 803 milionů kilometrů od Země.

Unikátní jev, který znovu nastane až 12. srpna 2026, lidé letos mohli pozorovat pouhýma očima i dalekohledem.

Setkání Marsu s Jupiterem připomínalo dvojhvězdu:

Ačkoliv se nyní planety od sebe zdánlivě vzdalují, stále je lidé mohou spatřit v souhvězdí Býka nedaleko hvězdokup Plejády a Hyády. Dívat by se měli na sever, případně ve druhé polovině noci na východ. Počasí má podle Českého hydrometeorologického ústavu přát, ačkoliv postupně se může nad Českem zvyšovat oblačnost a ojediněle mohou být místy i přeháňky až bouřky.

Ve středně velkém dalekohledu s průměrem nad deset centimetrů se Mars jeví jako ovál s naoranžovělým odstínem. Jupiter připomíná kotouč s atmosférickými pásy. Podle astronoma Petra Horálka ze Slezské univerzity v Opavě je v jeho blízkosti možné spatřit i Galileovské měsíce Io, Europa, Ganymedes a Callisto.

Astronomicky nabitý srpen

Spolu s Marsem a Jupiterem mohou Češi až do 24. srpna spatřit nad jihovýchodním obzorem Perseidy. Meteorický roj sice měl největší aktivitu mezi 10. až 15. srpnem, ale desítky padajících hvězd lze stále pozorovat.

V pondělí 19. srpna ozáří noční oblohu modrý superúplněk. Jedná se o třetí úplněk ze čtyř v jednom ročním období, zpravidla bývají pouze tři. Zároveň bude nepatrně úhlově větší a zářivější než obvykle.

O den později, tedy z 20. na 21. srpna bude možné pozorovat zákryt Saturnu Měsícem. Brněnští astronomové uvedli, že už za denního světla, krátce po půl šesté, dojde dokonce k zákrytu planety na zhruba hodinu.

Záběr z konjunkce Marsu a Jupiteru:

Následující noc z 21. srpna na 22. srpna, čtvrt hodiny před půlnocí, dojde podle České astronomické společnosti i ke zdánlivému přiblížení Měsíce k Neptunu. Planeta bude vypadat jako namodralá malá hvězda pozorovatelná pohodlně na vlastní oči.

Na konci srpna bude možné vidět planetární rojení. V souhvězdí Býka se objeví Měsíc spolu s Jupiterem, Marsem a Uranem. K pozorování ale budou nutné dalekohledy. Zároveň Měsíc svou přítomností zdánlivě částečně zasáhne do Plejád.

Pozorovatelné úkazy v Česku

V srpnu překvapila Čechy polární záře, která na rozdíl od extrémně silné květnové aurory byla viditelná pouze prostřednictvím fotoaparátů. V červenci bylo možné na obloze pozorovat delta Akvaridy i planetární divadlo Marsu, Saturnu a Jupiteru v blízkosti Měsíce.

Letní měsíce umožnily i sledování nočních svítících oblak. Nádherný pohled se dříve naskytl i díky ohromnému Jahodovému úplňku a meteorickým rojům Lyridy a éta Akvaridy.