Vrchol úchvatného tance dvou planet. Tak by se dalo popsat dění, které lidé uvidí na podvečerní obloze ve středu 1. a ve čtvrtek 2. března . „Po celý únor bylo patrné, jak se Venuše na pozemské obloze přibližuje k největší planetě Sluneční soustavy – Jupiteru . Vše vyvrcholí momentem, kdy budou obě tělesa od sebe vzdálena pouze půl úhlového stupně. Snadno je tedy zakryjete malíčkem na natažené ruce. A budou také dost blízko na to, aby se ocitla v zorném poli menšího dalekohledu,“ uvedl ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.

Zjednodušeně řečeno se k sobě z pozice pozorovatele na Zemi tělesa přiblíží natolik, že se bude zdát, jakoby kousek od sebe zářily dvě velké hvězdy. „Oba dny planety spatříme nad jihozápadním až západním obzorem jako dvě velmi jasné ‚hvězdy‘ těsně u sebe, na vzdálenost, jako kdybychom mezi ně ‚položili‘ měsíční úplněk. Venuši rozpoznáte tak, že je jasnější než Jupiter,“ vysvětluje web Astronomického ústavu Akademie věd České republiky.

Kdy konjunkci pozorovat:

Odborníci z Astronomického ústavu dále doplňují, že úkaz zvaný konjunkce oficiálně nastane 2. března v sedm hodin ráno, viditelnost ale bude nejlepší právě 1. a 2. března podvečer.

Vzácný úkaz lze v České republice pozorovat nejen dalekohledy, ale i pouhým okem. Jak navíc uvádí server Science Focus, konjunkci planet na noční obloze snadno rozliší i amatér.

Setkání Venuše a Jupiteru lidé uvidí klidně i ze svého balkonu. „Je třeba se podívat hned po západu Slunce, jakmile se setmí. Úkaz bude viditelný tak do půl osmé či osmé večer,“ upozornil Dušek.

Animace toho, jak bude vypadat konjunkce Venuše a Jupiteru 1. března:

I s výkladem

Ti, kteří chtějí pozorování jevu doplnit o odborný výklad, využijí nabídky některých institucí. Otevírací dobu podle serveru Kudy z nudy kvůli konjunkci prodloužily například Štefánikova hvězdárna a Hvězdárna Ďáblice v Praze. Oblohu tam mohou lidé pozorovat již od šesti hodin podvečer.

Kdo chce být svědkem konjunkce Venuše a Jupitera, neměl by na to ve středu či ve čtvrtek zapomenout, na další podobný úkaz si pak totiž bude muset počkat pár let. „Další nastanou až v letech 2025, 2028 a 2039,“ zmínil ředitel Hvězdárny a planetária Brno.

Zdroj: Youtube

Konjunkce? To musí být znamení

Zatímco v současnosti je konjunkce planet považována především za krásné nebeské divadlo, v minulosti lidé podobným úkazům přikládaly i velkou symbolickou váhu. Například v roce sedm před naším letopočtem nastala vzácná trojnásobná konjunkce Jupiteru a Saturnu.

„Podle některých názorů právě tato konjunkce mohla být považována za takzvanou Betlémskou hvězdu,“ zmiňuje web Astronomy.

Pojem konjunkce planet (který označuje maximální přiblížení nebeských těles z pohledu pozorovatele) je navíc důležitý pojem v astrologii.

Konjunkce Venuše a Jupiteru z 1. března 2023 na vizualizaci vytvoření Hvězdárnou a planetáriem Brno.Zdroj: Se svolením Hvězdárny a planetária Brno