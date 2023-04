Jedinečnou podívanou mohou lidé pozorovat na obloze ve čtvrtek po setmění. Z pozice pozorovatele se totiž k Venuši přiblíží Uran. Konjunkci budou moci spatřit i lidé v České republice - úkaz uvidí, pokud budou mít alespoň malý dalekohled.

Letos už mohli lidé vidět na obloze vedle Měsíce i Venuši. Nyní se k ním přidá také Uran. Lidé ale budou potřebovat alespoň malý dalekohled. | Foto: Profimedia

„Blízké setkání“ Venuše a Uranu se odehraje na večerní obloze v předposlední březnový den. Z pozice pozorovatele se totiž tyto dvě planety přiblíží na pouhého 1,2 úhlového stupně, tedy na šířku malíčku na natažené ruce. Uran lidé spatří východním směrem od Venuše.

„K jeho zahlédnutí ale potřebujete alespoň lovecký triedr. I v malém dalekohledu bude zřetelný jeho světle modrý odstín, větší zvětšení ukáže i Uranův drobný disk,“ nastínil astronom a ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek. Pouhým okem úkaz pozorovatelný není.

Jak doplnil tiskový tajemník Astronomického ústavu Akademie věd České republiky Pavel Suchan, amatérští pozorovatelé musí nejdříve na obloze vyhledat mnohem jasnější Venuši. „Uran pak najdou v její blízkosti, ve vzdálenosti zhruba dvou průměrů Měsíce. Je potřeba hledat něco, co vypadá na první pohled jako rozmazaná hvězda, ovšem jelikož jde o planetu, není to bod, ale pidikotouček,“ vysvětlil pro Deník Suchan.

Přiblížení se samozřejmě děje jen co se týče pohledu ze Země, ve skutečnosti budou obě planety od sebe pořádně daleko. „Venuše se ocitne asi 180 milionů kilometrů od Země, Uran bude šestnáctkrát dál,“ doplnil Dušek.

Takto vypadala konjunkce Venuše a Jupiteru 1. března:

Zdroj: Youtube

Ideální čas? Hned po soumraku

Kdo chce přiblížení Venuše a Uranu, tedy takzvanou konjunkci planet, vidět, měl by si do kalendáře označit datum 30. března a čas kolem osmé hodiny večerní.

„Nejlepší čas je hned, jakmile se setmí, tedy po západu Slunce a soumraku. Slunce zapadá ve čtvrtek ve 19:27, po osmé hodině večer tedy už bude tma, a to je ten pravý okamžik. Úkaz bude viditelný až do západu Venuše, což bude ve 22:48, ale to už bude nízko nad obzorem. Takže doporučený čas je mezi osmou a devátou hodinou, kdy bude úkaz nejvýše nad obzorem,“ doporučil Suchan.

Konjunkce Uranu a Venuše, která nastane ve čtvrtek 30. března 2023.Zdroj: se svolením Hvězdárny a planetária Brno

Úkaz mohou lidé vidět klidně i ze své zahrady nebo balkonu, ovšem právě kvůli tomu, že budou v obklopení pouličního osvětlení, budov či stromů, by si neměli pozorování nechávat až na dobu před západem Venuše, neboť tehdy už budou obě planety v konjunkci nízko nad obzorem, a právě okolní stavby či příroda je budou překrývat.

Podzimní konjunkce

Březen byl na zajímavé úkazy na večerní obloze poměrně bohatý. Hned počátkem měsíce se odehrála konjunkce Venuše a Jupiteru. Dobře viditelné ale byly i další planety, které při pohledu volným okem připomínaly zářivé hvězdy.

„V březnu Venuše zářila vysoko na večerní obloze jako jasná ‚Večernice‘. Mars byl viditelný po většinu noci kromě jitra, Uran večer a Jupiter na večerní obloze postupně klesal k západu a jeho večerní viditelnost tak tento měsíc končí. Merkur spatříme koncem měsíce večer nízko nad západem. Planety Saturn a Neptun jsou nepozorovatelné díky své blízkosti Slunce,“ uvedli na webu odborníci z Astronomického ústavu Akademie věd.

Seskupení Měsíce s planetami 23. 3. 2023 v 19:00 SEČ. Srpek Měsíce je dva dny po novu velmi tenký. Jupiter už je velmi nízko nad obzorem – od dubna bude nepozorovatelný. Spolu s Venuší a Jupiterem je nad západním obzorem také UranZdroj: se svolením, Stellarium/Jan Veselý

Konjunkce vesmírných těles se v určitých časových intervalech opakují, a tak lidé spatří další v příštích měsících či letech. „Jedna zajímavá konjunkce, při které dojde k zákrytu, se odehraje třeba letos 9. listopadu na denní obloze. Tehdy se z pozice pozorovatele k sobě přiblíží Venuše a Měsíc, přičemž Měsíc zakryje Venuši,“ upozornil Suchan.