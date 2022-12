Mise lodi Šen-čou 15 odstartovala z kosmodromu Ťiou-čchüan ve 23:08 místního času (16:08 SEČ). Do vesmíru ji vynesla raketa Dlouhý pochod 2F. Posádce velí 57letý Fei Ťün-lung, veterán mise Šen-čou 6 z roku 2005. Jeho kolegové Teng Čching-ming a Čang Lu se do vesmíru vydávají poprvé. Trojice z lodi Šen-čou 15 stráví šest dní se třemi astronauty, kteří se po skončení své šestiměsíční mise vrátí na Zemi.

Třetí a poslední modul se na konci října připojil ke stanici, což je jeden z posledních kroků ve více než desetiletém úsilí Číny o udržení stálé přítomnosti na oběžné dráze. Stanice po připojení vesmírné lodi dosáhne maximální velikosti, ve které zůstane do odletu současné posádky.

Významný milník

Dokončení první čínské vesmírné stanice, jejíž životnost Peking plánuje až na 15 let, bude milníkem v ambicích Číny na nízké oběžné dráze Země. Stárnoucí Mezinárodní vesmírná stanice (ISS), kterou spravuje americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), by mohla ukončit provoz do konce tohoto desetiletí.

Čínská vesmírná stanice Tchien-kung vzniká bez pomoci jiných států. Čína se na projektu ISS nepodílí kvůli nesouhlasu Spojených států, kterým se nelíbí, že čínský vesmírný program řídí vojenské křídlo čínské komunistické strany.