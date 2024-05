Přichází květinový úplněk. Může přinést nové příležitosti, ale i prudké emoce

Pátý úplněk letošního roku už je za dveřmi. Říká se mu květinový a podle astrologů může ovlivnit náš život až do konce roku. Lidé by prý měli přehodnotit své dlouhodobé plány, případně načerpat nové síly do jejich pokračování. Důležité však je zvládat vlastní emoce a nenechat se unést nebo vyprovokovat k nepředloženým činům. V roce 2024 nastane 23. května v 15:53.