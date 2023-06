Tisíc figurek stavebnice LEGO bylo vysláno do vesmíru. S sebou měly speciální sondy, takže zejména mládež mohla sledovat, kudy letí i jaká je okolní teplota. Celá vesmírná mise se dostala opravdu vysoko, než však došlo k něčemu, co si málokdo přál.

Takto byli miniastronauti na své misi do vesmíru usazeni. | Foto: Se svolením společnosti Lego

Společnost LEGO chce dětem ukázat, že jejich kreativita nezná hranic a pokud chtějí, mohou mít kousek vesmíru i u sebe v pokojíčku. Většina dětí někdy snila o dobrodružné výpravě do vesmíru a poznání všech pozoruhodných objektů, které se v kosmu nacházejí. Taková cesta do vesmíru nemusí být jen nesplnitelným dětským přáním – v budoucnu se totiž může stát realitou.

To se dětem rozhodla dokázat společnost LEGO a s cílem popularizovat téma vědy a vesmíru se spojila s česko-slovenským týmem vesmírných odborníků, aby ve spolupráci s nimi vyslala do stratosféry 1 000 minifigurek LEGO. Na detaily z cesty se mohou fanoušci podívat v rámci komentovaného on-line streamu, a o vesmírné astronauty budou moci i soutěžit.

„Prostřednictvím letu chceme dětem ukázat, že jejich sny mohou sahat až za hranice vesmíru. Značka LEGO má za cíl inspirovat malé stavitele a stavitelky a podporovat je na jejich cestě k realizaci všeho, co je možné, pokud k tomu mají podněty, jako jsou třeba stavebnice LEGO,“ dodává ke kampani Iva Ambrožová, ředitelka marketingu společnosti LEGO v ČR a SR.

Speciální stratosférický let připravovala společnost LEGO s týmem odborníků na vesmír několik měsíců. Vesmírní architekti navrhli a z lehkého a odolného karbonu zkonstruovali tři speciální sondy pro 1 000 minifigurek LEGO, které stratosférický balón vynesl do stratosféry do výšky téměř 36 kilometrů.

Aby si děti i dospělí mohli lépe představit, jak taková sonda vůbec vypadá, vytvořil pro ilustraci stavitel LEGO její zmenšeninu právě z kostek. Reálná sonda je dlouhá 147 cm.



Samotný let proběhl na konci května a sonda za dohledu týmu vesmírných odborníků úspěšně vzlétla ze slovenského letiště Malé Bielice. Během letu se raketa musela vypořádat s teplotami kolem -70 °C.

Její součástí byla také sledovací jednotka s elektronikou, která během letu zabezpečovala sběr dat a vysílala polohu. Díky tomu mohl záchranný tým sledovat její lokaci a být připraven v místě dopadu. Sonda dopadla do křoví v obci Zubák v okrese Púchov.

Mít doma minifigurku LEGO, která se dotkla vesmíru, je sen každého fanouška LEGO. Jednu z 1 000 minifigurek LEGO může vyhrát každý, kdo zakoupí jakoukoliv stavebnici LEGO a zaregistruje do 31. 7. 2023 svůj nákup na epickalegovyhra.cz. Společnost LEGO vylosuje tisíc šťastlivců, kteří ji dostanou včetně unikátního certifikátu s číslem. Každý den se navíc hraje o 5 stavebnic.

Průběh samotného letu okomentoval vesmírný architekt Tomáš Rousek, který se podílel na konstrukci sondy: „Sonda s minifigurkami LEGO stoupala nahoru díky heliu ve stratosférickém balónu. Ve výšce 35 300 metru balón praskl, otevřel se záchranný padák a sonda zamířila volným pádem k Zemi rychlostí 70 m/s. Na základě přesné předpovědi směru větru jsme spočítali, kudy sonda s posádkou LEGO poletí. Díky informacím, které vysílala sonda, jsme mohli sledovat nejen její aktuální polohu, ale také okolní teplotu po celou dobu letu,“ uvedl Rousek.

Minifigurky zvládly let bez jakýchkoliv úprav. V sondě byly pevně usazeny tak, aby odolaly silám, které na ně během letu působily. Sonda zároveň byla zcela bez krytu a každá z nich nesla přes 300 minifigurek, z nichž každá váží zhruba 3 gramy.

Všech 1 000 minifigurek se z vesmíru vrátilo zpátky na zem a následně poputují ke svým novým majitelům – dětem a fanouškům LEGO. Minifigurky astronautů jsou zároveň součástí stavebnice LEGO® ICONS Průzkumný raketoplán (10497).