Dvě obří díry na Marsu vypadají až hrozivě. Vědci do nich chtějí vyslat roboty

Dvě marťanské jámy s nejistým původem vrtají vědcům v hlavě již dvě desítky let. Ti se stále snaží zjistit, čím doopravdy jsou. Ačkoliv se domnívají, že by se mohlo jednat o pozůstatky aktivity sopek, s jistotou to dokáží určit až po bližším průzkumu. Pro tento účel chtějí nově využít roboty. Jenže se jedná o složitý úkol, který je nutné nejprve pořádně promyslet.