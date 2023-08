Odborníci zjistili, že na Marsu před třemi miliardami let panovalo podobné klima, jako je na Zemi. Na Rudé planetě díky střídání vlhkých a suchých období mohly být podmínky vhodné pro život.

Na Marsu se před miliardami let mohla střídat suchá a vlhká období. | Foto: Shutterstock

Otázka, zda byl na Marsu někdy život, fascinuje vědce odjakživa. Díky novým fosilním nálezům jsou nyní blízko pravdě. Naznačují totiž, že na Rudé planetě mohly být v minulosti vhodné podmínky pro vznik organických sloučenin, které jsou považovány za předchůdce života.

Za novou studií zveřejněnou v časopisu Nature stojí tým expertů z Francouzského národního centra pro vědecký výzkum, Université Paul Sabatier a Université Claude-Bernard-Lyon-I ve Francii. Badatelé podle listu Independent analyzovali data z vozítka Curiosity amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA).

Vozítko kosmické agentury z USA se zaměřuje na kráter Gale, který je současně dnem starobylého jezera. Vědci už dříve prozradili, že Curiosity nasbíralo důkazy o organických molekulách. V současné studii odborníci využili hlavně informace z přístrojů Mastcam a ChemCam, které analyzují solné usazeniny v kráteru.

Překvapivé důkazy

Vědce překvapily hlavně praskliny v zaschlém bahně. Objevili totiž, že mají hexagonální neboli šestiúhelníkovou strukturu, což je podle nich první důkaz o trvalém, cyklickém a pravidelném klimatu se suchými a vlhkými obdobími. „Když jezero vyschne, bahno praskne, a když se zase naplní, praskliny se obnoví. Opakujte tento proces často a praskliny se uspořádají do šestiúhelníků,“ vysvětlil hlavní autor studie William Rapin.

Takové prostředí poskytuje ideální podmínky pro vznik složitých sloučenin, které jsou přítomny v živých buňkách. Experti dokonce potvrdili, že opakovaná hydratace a dehydratace je propojena s vývojem biomolekul, které jsou součástí DNA. Na Marsu tak mohly panovat klimatické podmínky podobné těm na Zemi. Prostředí na Rudé planetě mohlo být v minulosti příznivé pro probiotickou evoluci.

Dramatická přeměna

Ač je planeta Mars dnes nehostinná a chladná, už dřívější studie odhalily, že se na ní kdysi mohla vyskytovat voda a hustá atmosféra. Portál Vice doplňuje, že první miliardu let bylo na Marsu vlhko a teplo. Pak se ale jeho magnetické pole včetně atmosféry zhroutilo, a následkem toho začal jeho povrch vysychat. Podmínky na planetě se změnily na suché a nevhodné pro život.

Přes všechny objevy odborníci nikdy nepotvrdili, že by se na Rudé planetě nacházely mimozemské formy života. Pokud by na Marsu opravdu existoval život, nejednalo by se podle portálu france24 o zelené tvory, ale spíše o primitivní jednobuněčné mikroorganismy.

Na rozdíl od Země se podle vědeckého týmu v některých oblastech Marsu nachází dobře zachovalý terén s hojnými fosilními řekami a jezery starými miliardy let. Na Zemi jsou naopak tektonické desky, které se pohybují a přetvářejí krajinu. Kvůli vysoké geologické aktivitě Modrá planeta prakticky vymazala veškeré důkazy o původu života. Mars tak uchovává „probiotické“ prostředí, jež může osvětlovat přírodní podmínky pro vznik života, a to i na Zemi.

