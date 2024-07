Mech se stal slibným kandidátem pro kolonizaci jiných planet. Nepříznivým životním podmínkám již odolává na Antarktidě, v Mohavské poušti či v Tibetu. Vědci navíc zjistili, že zvládne také nehostinné prostředí Marsu, a to včetně sucha, nízké hladiny kyslíku, vysoké úrovně radiace a extrémního chladu.

Mech Syntrichia caninervis je podle odborníků z Čínské akademie věd odolnější než některé mikroorganismy, které zvládají nepříznivé prostředí. Testovali ho v nasimulovaných marťanských podmínkách a zjistili, že si v nich vede poměrně dobře.

Superodolná rostlina

Odborníci díky experimentu zjistili, že je mech odolný proti vysušení. Ztrátu více než 98 procent vody nejenže přežil, ale také se z ní do několika sekund dokázal zotavit. To ale není všechno. Při experimentu se podle listu The Guardian dokázal zregenerovat, i když byl pět let v prostředí s minus 80 stupni Celsia a třicet dní v minus 196 stupních Celsia.

Kromě toho je také odolný vůči velkému množství gama záření, které by většinu organismů zahubilo. Dokonce se podle portálu Phys.org zdálo, že po určité dávce rostlinky mechu rychleji rostou. Lidem i mnohonásobně nižší množství způsobuje těžké křeče a smrt.

Syntrichia caninervis zvládne i atmosféru tvořenou z 95 procent oxidem uhličitým. V prostředí, kde by jiné rostliny umíraly, si tak udrží vitalitu. Vyplývá to z výzkumu, kteří vědci na konci června zveřejnili v časopise The Innovation. „Pouštní mech je slibným rostlinným kandidátem pro kolonizaci mimozemských prostředí, jenž položí základy pro budování biologicky udržitelných lidských obydlí mimo Zemi,“ citoval odborníky list The Independent.

Na Marsu by museli kolonizátoři překonat četné překážky. Když už by se na rudou planetu po devítiměsíčním cestování dostali, potkala by je tam vesmírná radiace, snížená gravitace a nedostatek vody a potravy. I když mech není jedlý, podle některých by mohl pomoci s přeměnou oxidu uhličitého a vody na kyslík a sacharidy, v podstatě tak vytvářet vzduch a potravu, které lidé potřebují k přežití. „Do budoucna očekáváme, že bude tato slibná rostlina převezena na Mars nebo Měsíc, aby otestovala možnosti růstu ve vesmíru,“ vyjádřili se experti.

Nadějné plány na osídlení

Osídlení rudé planety si dala za cíl společnost SpaceX miliardáře Elona Muska. Podnikatel doufá, že se mu na Marsu podaří vybudovat soběstačnou kolonii do čtvrt století, nedávné studie však tuto vizi zpochybnily. V minulosti se v souvislosti se společností SpaceX mluvilo hlavně o obří vesmírný dopravní systém Starship, jenž má pojmout až sto pasažérů a do vesmíru by byla schopna létat opakovaně. Efektivní velikost populace kolonizující Mars by přitom podle expertů byla přibližně 110 osadníků.

Nadějné vize na blízké odlety na Mars se rychle rozplynuly při druhém testovacím letu kosmické lodě v listopadu minulého roku. Raketa Starship úspěšně dosáhla hranic vesmíru, společnost s ní ale ztratila kontakt a posléze oznámila, že vybuchla. První testovací let o několik měsíců dříve skončil podobně, čtyři minuty po startu, rovněž explozí.