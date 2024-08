Téměř dva roky starý projekt americké vládní agentury NASA stále rezonuje vědeckou komunitou. Mise DART úspěšně demonstrovala strategii odklonu potenciálně nebezpečných asteroidů. Odborníky v současnosti zajímá hlavně to, jestli nemůžou úlomky ze sraženého měsíce Dimorphos napáchat nějaké škody.

V úterý 27. září 2022 se sonda NASA DART úspěšně srazila s měsíčkem Dimorphos, který obíhal kolem větší planetky Didymos. Mise demonstrovala metodu kinetického nárazu, která by sice i v budoucnu mohla vychýlit asteroidy z nebezpečné dráhy k Zemi, ale také vytvořit úlomky, které by se s modrou planetou a ostatními nebeskými tělesy mohly srazit.

Pokročilé simulace

Nejnovější studii zpracovala skupina výzkumníků vedených Eloyem Peña-Asensiem z Polytechnického institutu v Miláně, ke kterému se přidali ještě odborníci z Barcelonské autonomní univerzity, Institutu kosmických věd (ICE-CSIS), Katalánského institutu kosmických studií (IEEC) a Evropské kosmické agentury (ESA).

Srážka sondy s asteroidem:

| Video: Youtube

Vědci ve studii podle portálu Science Alert vycházeli z dat získaných družicí Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids, jež zaznamenávala zásah měsíčku družicí NASA. Díky nim dokázali určit trajektorii i rychlost vyvrhnutých fragmentů, které se pohybovaly od několika desítek až po 500 metrů za sekundu. Tým poté využil superpočítače v NASA, aby nasimuloval, jak se úlomky po srážce s tělesem zachovají.

Dorazí na Zemi za deset let

Experti na simulacích pozorovali celkem tři miliony vzniklých částic velkých od 30 mikrometrů do 10 centimetrů. Na základě výsledků určili, že úlomky mohou zasáhnout Zemi a Mars za přibližně deset let. Vše se podle vědců odvíjí od toho, jak rychle se po dopadu fragmenty z asteroidu odmrštily. Úlomky letící rychlostí 500 metrů za sekundu by se na Mars dostaly za 13 let.

Když by ale některé z nich byly vyvrženy rychlostí 1,5 kilometru za sekundu, mohly by dosáhnout Země za sedm let. „Očekává se, že tyto rychlejší částice budou příliš malé na to, aby vytvořily viditelné meteory,“ řekl Peña-Asensio. Vědci ve studii rovněž určili i možné roční období a další charakteristiky, které „Dimorfidy“ v atmosféře pomůže jasně identifikovat.

Peña-Asensio rovněž uklidnil, že žádné nebezpečí kvůli zlomkům nehrozí. „Pokud tyto vyvržené úlomky dopadnou na Zemi, nebudou představovat žádné riziko. Jejich malé rozměry a vysoká rychlost způsobí, že se v atmosféře rozpadnou a vytvoří na obloze krásný světelný pruh,“ vyjádřil se.

Vědci rovněž před několika měsíci určili, že se z asteroidu při nárazu oddělilo až 37 balvanů, některé z nich měřily až šest metrů. Žádný z nich by podle portálu Newsweek neměl ohrozit Zemi. Nejbližší z nich proletí ve vzdálenosti přibližně 3 miliony kilometrů za 2500 let. U Marsu to je podle odborníků trochu jinak. Existuje podle nich šance, že se balvany s rudou planetou srazí. Bude to ale také až za několik tisíc let.

Mise NASA DART byla dalším přelomovým okamžikem v historii dobývání vesmíru. Vesmírná sonda vůbec poprvé záměrně a měřitelně změnila pohyb jiného tělesa ve sluneční soustavě. Při nárazu se úplně změnil jeho tvar, experti popsali, že nyní vypadá jako ukousnutá lentilka.

Mise DART je tak v mnoha směrech nadějí do budoucna, a to například tím, že úspěšně prokázala, že i malá sonda dokáže odklonit asteroid, který by v budoucnu mohl ohrozit Zemi.