Vědci tvrdí, že se Měsíc ochlazuje a zmenšuje. Na přirozené družici se tak Země častěji objevují silné otřesy, které mohou ohrozit budoucí mise astronautů.

Měsíc se podle vědců zmenšuje, což má vliv na jeho seismickou aktivitu. | Foto: Shutterstock

Dlouhodobé osídlení Měsíce astronauty je v ohrožení. Měsíční jádro se podle nejnovější studie amerických vědců postupně zmenšuje, kvůli čemuž se na jeho povrchu tvoří rýhy a praskliny, které zvyšují pravděpodobnost otřesů a sesuvů půdy. Vědci jev přirovnávají ke zvrásnění hroznů a jejich scvrknutí na rozinky.

Měsíc se za několik posledních několik milionů let zmenšil v průměru o přibližně sto metrů. Není to dost na to, aby to bylo vidět ze Země, na Měsíci se ale podle CNN změny projevují. Zmenšování a ochlazování jádra se musí přizpůsobit i křehká kůra, jež tím pádem praská. Trhliny a zvrásňování povrchu mají za následek seismickou aktivitu.

V článku publikovaném v časopise The Planetary Science Journal spojil tým vědců několik zlomů na jižním pólu Měsíce s jedním z nejsilnějších lunárních zemětřesení, které před více než padesáti lety zaznamenaly seismometry z mise Apollo. Pomocí různých modelů podle portálu Psych.org experti zjistili, že za otřesy jsou zodpovědné stávající nebo nově vznikající zlomy na povrchu Měsíce.

Vesmírné mise v ohrožení?

Výskyt „měsícotřesení“ na jižním pólu Měsíce je problém, jenž nyní musí odborníci blíže prozkoumat. Místo je totiž už delší dobu v hledáčku vesmírných agentur. Před rokem na něm úspěšně přistála indická mise Čandraján-3, přičemž se o to samé pokusila ruská kosmická loď Lna-25, která však havarovala. Kromě toho si jižní pól jako místo přistání posádky z mise Artemis III vybral i americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Oblast zajímá i Čínu, jenž si tam chce v budoucnosti rovněž vybudovat stanoviště pro astronauty.

Zdroj: Youtube

Odborníci ale nevidí budoucnost plánovaných misí tak černě. „Výsledky výzkumu nemají někoho znepokojit či odradit od průzkumu této části Měsíce, ale spíše upozornit na to, že Měsíc není neškodným místem, kde se nic neděje,“ uvedl hlavní autor studie Thomas R. Watters.

Pro krátkodobé mise by otřesy na Měsíci nemusely představovat problém. Je totiž nepravděpodobné, že by zrovna v době několik hodin až dní trvajícího přistání došlo k velkému „měsícotřesení“, které je navíc velmi obtížné předvídat.

Pro dlouhodobé pobyty astronautů se však budou muset zohlednit geografické charakteristiky místa, jako je blízkost tektonických útvarů a zlomů. Otřesy na Měsíci totiž mohou být tak silné, že hrozí poškození budov a jiných struktur, které by astronauti na povrchu postavili. Oproti zemětřesením navíc mohou lunární otřesy trvat i dlouhé hodiny a hypotetická lidská sídla zcela zničit.

Vědci nyní pokračují v mapování Měsíce a doufají, že co nejdříve identifikují další místa, jež by mohla být pro lidský průzkum nebezpečná. Nynější výzkumy pomáhají dobře se připravit na to, co astronauty v budoucnu na Měsíci čeká. Vědci tak mohou lépe vymyslet odolné konstrukce budov a efektivně chránit příští obyvatele Měsíce.

Skrýše v jeskyních

NASA před časem uvedla, že by základny na Měsíci chtěla stavět v jeskyních. Podle odborníků totiž představují stabilní a bezpečné prostředí s příjemnými teplotami kolem sedmnácti stupňů Celsia a proto jsou vhodné pro dlouhodobý průzkum a osídlení. Jámy a jeskyně jsou také podle expertů vhodné kvůli ochraně před slunečním zářením a mikrometeority.

V minulosti NASA rovněž překvapivě uvedla, že by se na výstavbu mohla použít kromě jiných materiálů i močovina. Tento odpadní produkt kosmonautů by posloužil jako jedna z hlavních složek přípravy betonu.