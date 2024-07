Tomáš Rosa dnes 15:12

Spojené státy americké a Sovětský svaz se pokoušely od 50. let 20. století dobýt Měsíc. Zpočátku vypadalo, že Moskva má navrch, ale zlom nastal úspěchem Apolla 11. Poté zájem velmocí o souputníka Země postupně utichl. Až od devadesátých let se o něj opět začaly vesmírné agentury zajímat a do misí se zapojily i Evropská unie, Japonsko, Čína a Indie. Celkově do května 2024 různé kosmické úřady provedly 143 misí, které skončily úspěšně i neúspěšně. Podívejte se na přehled nejvýznamnějších milníků.