V noci na čtvrtek budou moci nadšenci v Česku pozorovat vzácný modrý Měsíc. Samotný název nemá nic společného s jeho barvou, jedná se o označení typu úplňku. Zároveň jde o největší a nejjasnější Měsíc roku. Letošní léto je na vesmírné úkazy nesmírně bohaté.

V noci ze středy na čtvrtek budou moci nadšenci v Česku pozorovat vzácný modrý Měsíc. Samotný název nemá nic společného s jeho barvou, jedná se o označení typu úplňku. | Foto: se svolením Pavla Kostackého

Nejdříve Perseidy, teď Modrý úplněk. Obdivovatelé nebeské podívané budou moci ve středu večer na obloze pozorovat další pozoruhodný úkaz tohoto léta. Zatímco padající hvězdy mohli lidé spatřit hlavně na místech bez světelného smogu, modrý Měsíc si užijí i ve městech. Podle komentáře Petra Horálka z Fyzikálního ústavu v Opavě pro ČTK bude navíc úhlově největším úplňkem v letošním roce.

Měsíc se podle Horálka nejvíce přiblíží Zemi ve středu 30. srpna v 17:52 středoevropského letního času, a to na vzdálenost 357 181 kilometrů. Podle astronoma bude nejzajímavější pozorovat východ Měsíce ve středu okolo 19:30, záleží na místě pozorování.

Co je třeba vědět o Modrém úplňku (v noci ze středy 30. srpna):



* Jaké bude počasí

* Nejlepší podmínky pro sledování či focení

* Proč se úkazu říká modrý Měsíc (Modrý úplněk)

* Kdy je Měsíc opravdu modrý?

Na konci srpna přijde superúplněk:

Počasí je nejisté

„Měsíc v úplňku je velmi jasný objekt, bude tedy za hezkého počasí viditelný pouhým okem i přímo z měst. Stačí mít balkón orientovaný správným směrem,“ uvedl Tomáš Gráf ze Slezské univerzity v Opavě.

Pokud by zájemci přece jen chtěli vyrazit do přírody, měli by najít místo, kde je co nejvíce odkrytý východní a jižní obzor. Jet na desítky či stovky kilometrů vzdálená místa odborník nedoporučuje, je to v tomto případě podle něj podobné jako jít „s kanónem na vrabce“.

Velmi důležitá je tedy předpověď počasí. Ta nevypadá příliš nadějně. „Bude oblačno až zataženo, zejména v Čechách k ránu místy i polojasno. Mohou se vyskytnou přeháňky, zejména na severu. Noční teploty se budou pohybovat mezi třinácti až devíti stupni Celsia,“ okomentoval situaci meteorolog Vojtěch Umlauf z Českého hydrometeorologického ústavu. Doplnil, že hlavně v Čechách se mohou ojediněle tvořit mlhy.

Druhý úplněk za jeden měsíc

Pojem modrý Měsíc neodkazuje na jeho barvu, ale na anglické slovní spojení „once in a blue moon“, což ve volném překladu znamená jednou za uherský rok. Definice vznikla jako chyba ze 40. let 20. století. Termín podle ní popisuje modrý Měsíc jako druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci. To je neobvyklý jev. „Pořekadlo ‘jednou za modrý měsíc‘ se používá od roku 1946 po nesprávném výkladu amatérského astronoma Jamese Hugha Pruetta,“ uvedl na webu brněnské hvězdárny její ředitel Jiří Dušek.

Zároveň jde už o druhý srpnový superúplněk, tedy úplněk, při kterém je Měsíc úhlově největší v roce, protože je obzvlášť blízko Zemi. Ten první nastal v noci na 2. srpna, tehdy ho ale lidé nemohli pozorovat, protože se nacházel pod obzorem.

Původně se termín „Modrý úplněk“ používal ve farmářských ročenkách ze severní Ameriky už počátkem 19. století. Označoval se tak třetí úplněk v jednom ročním období, ve kterém nastanou čtyři úplňky. Tato definice letos neplatí, protože rok 2023 měl za každé období tři úplňky. Jinak řečeno, třináctý úplněk je možné podle portálu Science Focus vidět zhruba jednou za dva až tři roky.

Přesto existují situace, kdy se Měsíc skutečně zabarví do modra. Nesouvisí to však s jeho fází nebo vzdáleností od Země. Dojde k tomu v případech, kdy je atmosféra nasycena či znečištěna specifickými částicemi o velikosti alespoň jednoho mikronu. Nejčastěji za to může popel, který se do zemského ovzduší dostane při velkém požáru či silné sopečné erupci. Tyto částice rozptylují dlouhovlnnou červenou část spektra viditelného světla a do lidských očí pak doputuje jen ta modrá.

