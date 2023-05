Modul Hakuto-R se při pokusu o přistání na Měsíc zjevně zřítil na jeho povrch. Potvrdila to podle agentury Reuters tokijská firma ispace, které modul patří. Firma s modulem ztratila kontakt krátce před plánovaným přistáním.

Modul Hakuto-R. | Foto: ČTK/AP Photo/Eugene Hoshiko

Letoví kontroloři se dohadovali, co se při prvním komerčním pokusu o přistání na Měsíci stalo. Více než šest hodin po odmlčení modulu firma ispace konečně potvrdila to, co všichni očekávali. Podle ní existuje „vysoká pravděpodobnost“, že modul se o povrch Měsíce roztříštil.

Pro ispace je to velké zklamání po čtyřapůlměsíční misi, kdy měla na dosah to, co předtím dokázaly jen tři země.

Úspěšné přistání vesmírného zařízení na Měsíci se v minulosti v rámci oficiálních vládních programů podařilo Spojeným státům, Rusku a Číně.

