Modul Peregrine na Měsíci měkce nepřistane. Misi zhatily technické problémy

ČTK

Modul Peregrine společnosti Astrobotic Technology (AT), který v pondělí do vesmíru vynesla raketa Vulcan, nemá po technických potížích naději na měkké přistání na Měsíci. Firma to uvedla v prohlášení, podle kterého je kosmická loď je zatím stále funkční a zpátky na Zemi vysílá data.

Start lodi Vulcan s modulem Peregrine | Foto: Profimedia