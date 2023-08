Komerční lety do vesmíru se stávají rutinou. Společně s tím, jak jsou stále běžnější, ovšem roste i možnost, že někdo při cestách mimo atmosféru zemře. Co se v takovém případě stane s lidským tělem nedávno přiblížil lékař astronautů Emmanuel Urquieta.

Pohled na Zemi z povrchu Měsíce | Foto: Shutterstock

Létání do vesmíru nepatří mezi nejbezpečnější aktivity. I přesto je ale počet lidí, kteří při něm od roku 1961 zemřeli, v absolutních číslech nízký. Za více než 60 let jich bylo jen 21, informuje server ScienceAlert.

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) ovšem plánuje vyslat v roce 2025 posádku na Měsíc a další během následující dekády na Mars. Společně se zvyšující se frekvencí komerčních letů se proto vrací otázky ohledně smrti ve vesmíru.

Smrt na Měsíci a Marsu

Pro tyto situace má NASA vypracované podrobné protokoly. „V případě, že by astronaut zemřel na nízké oběžné dráze, posádka by měla jeho tělo vrátit na Zemi v transportní kapsli během několika hodin,“ uvedl lékař a specialista vesmírné a pohotovostní medicíny Emmanuel Urquieta pro server The Conversation. Mezi podobné případy počítá například smrt na palubě Mezinárodní vesmírné stanice (ISS).

Pokud ovšem člověk zemře na Měsíci, posádka se i s tělem vrátí na Zemi až během několika dní. „Vzhledem k rychlému návratu je pravděpodobné, že zachování těla nebude pro NASA hlavní prioritou,“ napsal Urquieta. Doplnil, že tou bude zajištění bezpečného návratu pro zbytek posádky.

Mise s mrtvolou na palubě

Jiná situace nastane v případě, kdy astronaut zemře během 300 milionů kilometrů dlouhé cesty na Mars. V takovém případě se posádka pravděpodobně nemůže otočit a vrátit se. „Tělo by se nejspíš na Zemi vrátilo až na konci mise, což by mohlo trvat i několik let,“ pronesl lékař.

Co se stane, pokud někdo zemře ve vesmíru:

Zdroj: Youtube

Než mise skončí, mrtvého kolegu bude posádka pravděpodobně uchovávat v oddělené komoře nebo ve specializovaném vaku na mrtvoly. „Stálá teplota a vlhkost uvnitř vesmírného plavidla by teoreticky pomohla uchovat tělo,“ vysvětlil Urquieta.

Pohřeb na Měsíci?

Všechny tyto scénáře ovšem platí pouze v případě, že daný člověk zemře v uzavřeném prostředí jako je vesmírná loď nebo stanice. Pokud zemře ve volném kosmu, vypadá to jinak.

Pro astronauty je životně důležitý skafandr. V případě, že se do vesmíru vydá bez něj, téměř okamžitě zemře. „Kvůli ztrátě tlaku a vystavení vesmírnému vakuu se udusí, zatímco se mu vyvaří krev a další tělní tekutiny,“ popsal smrt lékař.

Pohřeb na Měsíci nebo Marsu Urquieta nedoporučuje. Tělo by totiž mohlo kontaminovat dané prostředí. „Kremace také není žádoucí, neboť vyžaduje příliš mnoho energie, kterou přeživší posádka potřebuje k jiným účelům,“ doplnil.

Ve výsledku podle Urquieta nejde jen o to, co dělat s tělem, ale důležitá je i pomoc přeživším. „Pomoc posádce vyrovnat se se ztrátou a truchlícím rodinám na Zemi je stejně důležitá jako nakládání s ostatky zemřelého,“ uzavřel.