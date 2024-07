Letos v červnu společnost SpaceX Elona Muska provedla úspěšný test největší a nejsilnější rakety Super Heavy Starship.

Firma Virgin Galactic Richarda Bransona podle serveru Space dokončila dosud poslední komerční let do vesmíru, po němž zahájila dvouletou přestávku, během níž bude vyvíjet a testovat novou kosmickou loď Delta.

Jak vesmírné závody začaly:

A v květnu CNN napsala, že po dvouleté pauze společnost Blue Origin Jeffa Bezose vynesla v suborbitální raketě New Shepard mimo Zemi šest cestujících.

Tyto tři vlivné osobnosti však mají mnohem větší cíle, kterých v budoucnu chtějí dosáhnout.

Motivace a cíle

Podle The Conversation Musk pronesl, že chce vyslat až tisíc vesmírných lodí na Mars, kde má v plánu vybudovat obyvatelné město. Zároveň chce znovupoužitelností raket a zařízení snížit náklady na vesmírné lety.

Let rakety Super Heavy Starship:

Bezos věří v obří vesmírné stanice po celé Sluneční soustavě, kde bude žít až bilion lidí. Také zastává názor, že přesunutím těžkého průmyslu do vesmíru je možné zachránit Zemi před ekologickou devastací.

Branson pak chce turistické cesty mimo planetu umožnit celému lidstvu. Věří, že se tím i otevřou nové cesty k obchodním příležitostem a rozvoji vesmírného průmyslu.

Všechny tři pak spojuje vize vývoje nových technologií a inovací, a pokrok lidstva nutný pro dlouhodobé přežití.

Kus vesmírného odpadu nejspíš pocházejícího z Mezinárodní vesmírné stanice propadl domem ve Spojených státech:

Odborníci pro Business Insider však podotkli, že mimo vizionářské cíle jsou motivací i peníze. Podle expertů společnosti The Sybarite specializující se na luxusní zážitky má komerční vesmírný sektor do roku 2030 dosáhnout hodnoty více než bilionu dolarů. Hlavními zdroji příjmů mají být družice, turistika a průzkum Měsíce.

Momentálně však soutěživost mezi soukromými společnostmi pomáhá Národnímu úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Podle Forbes má agentura uzavřených několik smluv s firmami SpaceX a Blue Origin, což jí taky pomohlo snížit náklady pro výzkumné misi na oběžné dráze.

Příležitosti i obavy

Konkurence mezi miliardáři může být přínosná i pro běžné lidi a vědce. Server Axios uvedl, že nejbližšími důsledky bude mnohem levnější satelitní přístup k internetu. Dále se sníží i náklady na vynášení družic díky znovupoužitelným raketám a souvisejícím technologiím.

Vesmírné závody miliardářů mohou mít i negativní dopady:

Někteří experti však mají obavy. Do budoucnosti lidstvo uvažuje o těžbě na asteroidech nebo planetách, jenže dosud neexistují žádné regulace, které by zabránily soukromníkům, aby například zahájili industrializaci na místech důležitých pro vědu, umístili reklamy na Měsíc, nebo těžili vzácné vesmírné nerosty, které by prodali na Zemi a tím destabilizovali ekonomiku.

„Bude nutné si ujasnit způsob fungování a nastavit pravidla,“ řekl serveru Business Insider bývalý zástupce vedoucího Úřadu pro komerční vesmírnou dopravu Federálního úřadu pro letectví George Nield.

Astronomové objevili exoplanetu, který se taví zevnitř:

„Existují předpisy z roku 1967, podle kterých je každá země zodpovědná za to, co společnosti nacházející se na jejím území vypustí do vesmíru,“ doplnila pro The Guardian ředitelka washingtonské kanceláře nadace Secure World Foundation Victoria Samsonová.

Aktuálním problémem je ohromné množství kosmického odpadu, který zde vzniká i důsledkem závodění. Podle Evropské kosmické agentury obíhá kolem Země více než 30 tisíc kusů smetí většího než deset centimetrů.

Miliardáři posedlí vesmírem

Snaha miliardářů o dobytí vesmíru podle psychologů má podstatu i v jejich osobnostech.

„Sociální kontext velmi bohatého člověka může způsobit, že se k světu chová sebestředně. Proto pro něj nejsou na prvním místě problémy přímo na Zemi,“ sdělil magazínu Salon sociální psycholog Michael Kraus z Yaleovy univerzity.

Miliardáři mají ve vesmíru několik cílů:

Podle vědkyně Suniye Lutharové z Kolumbijské univerzity v New Yorku lidé po dosažení určité úrovně bohatství chtějí pokořit další úroveň.

„Mocní lidé chtějí působit téměř mysticky, proto v minulosti nechávali stavět své sochy. Vesmír je moderní alternativou,“ řekl pro Salon psycholog Dacher Keltner z Kalifornské univerzity v Berkeley. Dodal, že zkrátka chtějí být na vrcholu a mít obdiv.