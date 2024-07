Rakety PPR mají pohánět kosmické lodě při misích na Mars. Díky ohromnému výkonu dokážou dopravit astronauty na vzdálenou planetu za pouhé dva měsíce, což výrazně zkrátí dobu, která by v současnosti byla nutná s dosavadními technologiemi. Podle Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) i výrobců má potenciál zpřístupnit cesty pro lidi i do vzdálenějších míst Sluneční soustavy. Vývoj ale potrvá ještě několik let.

Současné technologie by umožnily vyslat astronauty na cestu na Mars, která by trvala dva roky. Podle odborníků by však lidé museli dlouho čelit vysoké úrovni slunečního a kosmického záření, nulové gravitaci a izolaci, což by mohlo vyvolat vážné zdravotní komplikace.

„Když člověk stráví ve vesmíru pouhých šest měsíců, je vystavený stejnému množství radiace jako při tisíci rentgenových snímků hrudníku,“ vysvětlili nebezpečí kosmického záření zástupci NASA. Dodali, že se tím zvyšuje riziko výskytu rakoviny, srdečních chorob, poškození nervového systému a úbytku kostní hmoty.

Experti proto hledají způsob, jak dobu cestování zkrátit. Řešením by mohl být nový raketový systém PPR (Pulsed Plasma Rocket), který vyvíjí společnost Howe Industries za podpory NASA. Zařízení má být schopné přicestovat na Mars za pouhé dva měsíce.

Raketový systém PPR má urychlit cestování napříč Sluneční soustavou:

| Video: Youtube

Americká kosmická agentura v prohlášení uvedla, že do projektu investovala 725 tisíc dolarů, tedy v přepočtu více než 16,8 milionu korun.

Revoluce v cestování vesmírem

Podle vědců má nový typ raket potenciál nejen zkrátit dobu cestování, ale rovněž dopravit člověka dál než na rudou planetu.

Pohonný systém PPR totiž využívá pulzy přehřáté plazmy k velmi efektivnímu generování velkého tahu. Podle inženýrů bude schopný pohánět kosmickou loď velmi rychle. Jedinečný je svým specifickým impulsem, který určuje, jak rychle raketový motor generuje tah, tedy sílu, jež je vesmírné plavidlo poháněné.

Popis raketového systému PPR:

close info Zdroj: se svolením NASA/Brianna Clements zoom_in Popis raketového systému PPR, který urychlí cestování na Mars.

„PPR generuje tah 10 000 newtonů při specifickém impulsu 5 000 sekund. To znamená, že kosmická loď se čtyřmi až šesti astronauty by mohla urazit zhruba 161 tisíc kilometrů za hodinu,“ sdělil pro Business Insider prezident Howe Industries Troy Howe.

Experti upozornili, že takto rychle letící kosmická loď však bude potřebovat i zařízení pro zpomalení, aby v pořádku dosáhla cíle. Howe uvedl, že společnost počítala s dodatečnou energií a pohonnými látkami, které budou nutné k přistání na Marsu. O co se jedná, však nespecifikoval.

Vývoj rakety je momentálně ve druhé fázi ze tří. To znamená, že bude trvat ještě několik desetiletí, než PPR bude možné použít v ostrém provozu pro vesmírné mise.

„Až technologii za dvacet let zprovozníme, můžeme ve Sluneční soustavě dosáhnout prakticky čehokoliv,“ řekl Howe. Doplnil, že zařízení výrazně rozšíří možnosti lidského průzkumu vesmíru a možná jednou pomůže i při misích k Plutu.