Kosmický modul proletěl jednaosmdesát mil (převodem sto třicet kilometrů) nad odvrácenou stranou Měsíce. Orion se musel kolem Měsíce prosmýknout, aby dostal dostatečnou rychlost na vstup do rozlehlé a šikmé měsíční dráhy. Portál Guardian píše, že po průletu následoval kritický zážeh motorů, který kosmickou loď navedl na širokou lunární dráhu o čtyřicet tisíc mil (převodem přibližně čtyřiašedesát tisíc kilometrů) dále. I tato vzdálenost je rekordní, je to totiž nejzazší vzdálenost od Země, co se kdy jakékoliv vozidlo s lidskou posádkou dostalo.

Orion je zatím bez astronautů, na sedadlech jsou umístěny jen tři figuríny.

Průlet nad odvrácenou stranou Měsíce provázely komplikace. Zrovna v ten nejnapínavější moment došlo k technickému výpadku komunikace. Manažeři mise si tak museli počkat půl hodiny, než se s lodí zase spojili. Krátce poté ale představitelé NASA na twitteru potvrdili, že zážeh byl úspěšný a zvýšil rychlost Orionu na 933,4 kilometru za hodinu.

„Tohle je jeden z těch dnů, o kterých jste dlouho přemýšleli a mluvili,“ řekl ředitel letu Zeb Scoville, zatímco čekal na obnovení kontaktu.

Jedinečný časosběrný snímek

Portál Universe Today doplňuje, že jedinečné záběry zachytila kamera namontovaná na jednom ze čtyř solárních polí Orionu, která natočila pohled na servisní modul kosmické lodi v popředí a na planetu na černém pozadí. Časosběrné video ukazuje pohled na kapsli, Měsíc a Zemi v jediném záběru. Měsíc se pak na videozáznamu pomalu zvětšuje, když modul překonává posledních několik tisíc kilometrů.

„Orion se dívá zpět na Zemi, když cestuje směrem k Měsíci, 57 tisíc mil (přibližně jednadevadesát tisíc kilometrů) od místa, které nazýváme domovem,“ prohlásila Sandra Jones z NASA.

Hlavním účelem šestnácti kamer na Orionu je přitom sledovat, jak fungují komponenty kapsle od startu až po přílet na Zemi. Čtyři kamery solárního pole mohou také pořizovat snímky Země a snímky Měsíce, když se Orion přibližuje.

Na oběžné dráze Měsíce stráví kapsle téměř týden a poté se vrátí domů. Sestup v Tichém oceánu je plánován na jedenáctého prosince. K reálnému přistání posádky dojde až v roce 2025, kdy se o to pokusí astronauti NASA na lodi Artemis 3, včetně první ženy, která se projde po Měsíci, a to na lodi Starship HLS (human landing system) společnosti SpaceX.

Ještě předtím se však astronauti v Orionu vydají na cestu kolem Měsíce v pilotované misi Artemis II. A to již za dva roky.

Orion překoná misi Apollo

Mise Artemis 1 je druhým nepilotovaným letem lodi Orion. Termíny startu byly několikrát zrušeny nejen kvůli technickým potížím, ale taky kvůli počasí. Odstartování se nakonec povedlo šestnáctého listopadu. Kosmická loď teď stráví ve vesmíru pětadvacet dní.

Měsíc nad raketou NASA Space Launch System (SLS) s kosmickou lodí Orion na palubě odpalovací rampy.Zdroj: NASA/Bill Ingalls

Tento víkend překoná Orion rekord agentury NASA ve vzdálenosti pro kosmickou loď určenou pro astronauty, který stanovila mise Apollo 13 v roce 1970. Tehdy dosáhla raketa téměř 250 tisíc mil (402 tisíc kilometrů) od Země. Orion přitom příští pondělí dosáhne maximální vzdálenosti od Země téměř 270 tisíc mil (434 tisíc kilometrů). Pondělní dráha letu Orionu ve vzdálenosti asi 232 tisíc mil (373 tisíc kilometrů) od Země vedla nad místy přistání Apolla 11, 12 a 14, tedy prvních tří přistání lidstva na Měsíci.

Průlet kolem Měsíce se uskutečnil přesně třiapadesát let od chvíle, kdy tři astronauti na palubě Apolla 12, druhého ze šesti přistání NASA na Měsíci v letech 1969-1972, opustili oběžnou dráhu Měsíce a vrátili se domů. Zároveň je to poprvé, co modul navštívil Měsíc od Apolla 17 v roce 1972.