Nebeské úkazy v roce 2024: Uvidíme polární záře, kometu i nevšední konstelace

Pěkná setkání planet s Měsícem, polární záře či částečné zatmění „velkého“ Měsíce. A to není všechno! Astronomové očekávají i kometu, která by mohla nabídnout představení jako Neowise v červenci 2020. Nebeské úkazy v roce 2024 budou zkrátka stát za to. Jaké vzácné vesmírné jevy bude možné v Česku spatřit?

