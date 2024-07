Vědci se od roku 2008 snažili zjistit, co se ukrývá v jádru hvězdokupy Omega Centauri nacházející se 16 tisíc světelných let od Země. Předpokládali však, že zde mohla být černá díra střední hmotnosti. Tuto hypotézu se nyní podařilo prokázat týmu expertů z Astronomického ústavu Maxe Plancka a Utažské univerzity.

Ve studii zveřejněné v renomovaném odborném časopise Nature použili přes pět set snímků Hubbleova vesmírného dalekohledu, které pořídil během dvaceti let. Zajímavostí je, že záběry původně vznikly pro kalibraci přístroje, nikoliv vědecký výzkum.

Mimořádný důkaz

Na základě dat odborníci vytvořili katalog pohybu zhruba 1,4 milionu hvězd, což představuje asi desetinu celkového počtu v Omega Centauri. V centru hvězdokupy objevili sedm hvězd, které by v něm neměly být, jelikož se pohybují tak rychle, že by měly dávno vylétnout do okolního vesmíru.

Záběry z Hubbleova teleskopu pomohly odhalit černou díru v Omega Centauri:

„Tak jsme zjistili, že někde uprostřed se nachází koncentrovaná hmota, která je nejméně 8 200krát hmotnější než Slunce a svou gravitační silou udržuje hvězdy na místě,“ vysvětlil německý astronom Maximilian Häberle z Astronomického ústavu Maxe Plancka. Jediným možným objektem o takové hmotnosti je podle něj černá díra střední velikosti.

„Jedná se tak o černou díru nejbližší Zemi. Je dokonce blíž než Sagittarius A* v centru Mléčné dráhy,“ sdělila pro Popular Science spoluautorka studie Nadine Neumeyerová.

Na záběrech je znázorněné potenciální místo černé díry v Omega Centauri:

close info Zdroj: se svolením ESA/Hubble & NASA, M. Häberle zoom_in Snímky potenciálního výskytu černé díry v Omega Centauri. Záběry pořídil Hubbleův teleskop.

Vědkyně také uvedla, že zmíněná supermasivní černá díra je od modré planety vzdálená 18 tisíc světelných let.

Odborníci dále sdělili, že černou díru nelze zachytit na snímcích. Podle nich to opět potvrzuje jejich hypotézu, protože to znamená, že jejímu přitažlivému vlivu nemůže uniknout žádné světlo.

„Je to mimořádný důkaz, který se podaří jednou v kariéře,“ vyjádřil nadšení pro Popular Science astronom Amil Seth z Utažské univerzity.

Záhadné černé díry

Jiná nově objevená supermasivní černá díra znejistila vědce poté, co se natočila směrem k Zemi. V minulosti se NASA dokázala dostat neobvykle blízko k černé díře, aby získala záběry, jak pohlcuje hvězdu. Astronomové také zjistili, co byl tajemný objekt, který přežil střet se Sagittarius A*. A čeští vědci dokázali najít černou díru s unikátní hmotností.