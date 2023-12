Vědci objevili zhruba 51 světelných let od Slunce obrovskou exoplanetu, která by podle současných teorií o vzniku planet a slunečních soustav neměla existovat. Poměr mezi planetou a její o mnoho menší hostitelskou hvězdou je stokrát větší než mezi Zemí a Sluncem.

Vědci objevili exoplanetu, která by podle současných lidských poznatků o vesmíru neměla existovat. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Planeta tak velká, že popírá všechny zákony. Díky jejímu spárování s ultrachladnou trpasličí hvězdou donutila odborníky diskutovat o tom, co zatím o vesmíru vědí.

V nově publikované studii v časopise Science vědci uvedli, se zdá, že planeta je pro svou hostitelskou hvězdu příliš velká. Planeta je třináctkrát hmotnější než Země, obíhá však kolem hvězdy, která je devětkrát méně hmotná než naše Slunce. Poměr mezi nimi je tedy stokrát větší než mezi Zemí a Sluncem. Jedná se o ten nejchladnější a nejmenší typ hvězdy, jaký vědci znají.

Je to úplně poprvé, co odborníci narazili na planetu s tak vysokou hmotností obíhající kolem tak lehké hvězdy. Očekávali, že taková planeta ani nemůže existovat. „Tento objev skutečně potvrzuje, jak málo toho o vesmíru víme. Neočekávali bychom její existenci,“ citoval list The Independent vědce Suvratha Mahadevana z Pensylvánské státní univerzity.

Odborníci vysvětlili, že když se formují hvězdy z velkých mračen plynu a prachu, materiál se drží u hvězdy jako disk. Z přebytečného materiálu se v tomto místě rodí planety.

Přehodnocení chápání vzniku planet

Portál CNN doplnil, že množství materiálu přítomného v discích určuje, jak hmotné budou planety, které se kolem nich vytvoří. Materiál disku je rovněž značně závislý na hmotnosti hvězdy. Kolem malých trpasličích hvězd obíhají většinou malé a kamenné planety spíš než obří plynné planety.

Problém podle expertů je, že disk kolem nové hvězdy známé pod názvem LHS 3154 neměl při formování tolik materiálu, aby se dokázala zformovat tak velká planeta. „Přesto je tam, takže nyní musíme přehodnotit naše chápání toho, jak planety a hvězdy vznikají,“ uvedl Mahadevan.

Množství prachu v disku by podle expertů muselo být nejméně desetkrát větší, než jaké se obvykle v discích kolem tak malých hvězd nachází. Jedním z možných vysvětlení by mohlo být, že planetární disky obsahují mnohem více prachu, než si dříve vědci mysleli.

Jaké typy exoplanet existují?

Planeta se nachází přibližně 51 světelných let od Slunce a objevil ji přístroj Habitable Zone Planet Finder instalovaný na dalekohledu Hobby-Eberly Telescope na McDonaldově observatoři v Texasu. Přístroj má za úkol hledat planety v obyvatelné zóně kolem malých, chladných hvězd. Je to taková vzdálenost od hvězdy, ve které je na planetě dostatečné teplo na to, aby se na ní nacházela kapalná voda a tím pádem i život. Čím chladnější hostitelská hvězda je, tím blíž u ní musí planeta být. Planeta přezdívaná LHS 3154b je velmi blízko, jeden oběh kolem hvězdy dokončí každých 3,7 pozemského dne.