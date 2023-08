Obyvatele Západní Virginie ve Spojených státech amerických před několika dny překvapila záhadná ohnivá koule na obloze. Očití svědci vypověděli, že chvíli letěla a posléze nad jejich hlavami explodovala. Jeden z nich podivný jev zachytil na video.

Američany šokovala ohnivá koule, která explodovala na obloze nad Západní Virgínií. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Záhadný výbuch natočil úplně náhodou amatérský astronom Bill Steward. Vědec z Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Bill Cooke nakonec potvrdil, že se nejednalo o UFO, ale spíše o prolétající úlomek komety.

„Stalo se to ve čtvrt na tři ráno. Ohnivá koule udělala dvě slyšitelné rány. Po jednom jasném záblesku se rozlomila na tři zřetelné úlomky. Nejjasnější z nich jsem pak viděl padat za horizont,“ uvedl podle portálu Newsweek Steward. Na videu je vidět jasně zářící ohnivou kouli, která za sebou zanechává kouřovou stopu.

Expert zachytil jasný objekt na video:

Zdroj: Youtube

Úžasný pohled

Pozorování ohnivé koule nahlásilo neziskové organizaci American Meteor Society více než 70 lidí nejen z Kentucky. Podle portálu Daily Mail ji spatřili obyvatelé devíti států USA, včetně Georgie a Ohia. „Setkal jsem se s několika jasnými záblesky, ale nikdy ne v takové velikosti,“ uvedl jeden očitý svědek z Kentucky Nick M.

Další svědkyně Amanda W. řekla, že to byla ta nejúžasnější věc, jakou kdy viděla. A ostatní se s obdivnými komentáři přidávali. Jiná žena dokonce vypověděla, že se její dům začal po bouchnutí otřásat.

Vědec z NASA Cooke uvedl, že ohnivá koule mohla být velký fragment komety, který spadl na Zemi a shořel v atmosféře. „Do zemské atmosféry vstoupil nad městem Krypton v Kentucky a pohyboval se jihovýchodním směrem rychlostí zhruba 59 tisíc kilometrů za hodinu,“ uvedl vědec. Dodal, že objekt cestoval přibližně 104 kilometrů atmosférou, než se rozpadl nad Virginií.

Další expert Mike Hankey si zase myslí, že se jednalo o kousek asteroidu. Usuzuje to kvůli vstupní rychlosti, zvukovým efektům a dalším charakteristikám fragmentu.

Neuvěřitelně jasná koule

Exploze ohnivé koule podle experta z NASA vygenerovala energii představující ekvivalent dvou tun trinitrotoluenu (TNT). „To způsobilo výbuchy a otřesy, které někteří zaznamenali. V nejjasnějším okamžiku byla ohnivá koule na obloze až pětkrát jasnější než Měsíc v úplňku,“ vylíčil Cooke. Kometa mohla pocházet z pole trosek vnitřní Sluneční soustavy, které je plné kusů asteroidů a komet.

Ohnivá koule nad Virgínií není jediným podivným přírodním úkazem, který se v posledních dnech objevil nad hlavami Američanů. V půlce července zachytil meteorolog Brandon Lashbrook na kameru podobný jasný objekt. Podle American Meteor Society kouli na obloze pozorovali lidé bydlící od Kalifornie až po Floridu.

Další zářivá koule zachycena na kameru:

Zdroj: Youtube

Ohnivé koule, kterým se někdy přezdívá bolidy, jsou tvořeny většími meteory, které dopadají do atmosféry. Při přibližování k Zemi vysokou rychlostí se zahřívají, až nakonec shoří, což vytvoří jasné světlo. Jsou to úlomky skály nebo ledu z asteroidů nebo komet. Podle vědců do atmosféry vstupují každý den tisíce ohnivých koulí, lidé si všimnou jen zlomku z nich.