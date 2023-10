V noci z 21. na 22. října bude možné pozorovat vrchol meteorického roje Orionidy. Za hodinu se na obloze vyskytne až dvacet meteorů. Roj navíc překvapí zvýšenou aktivitou bolidů, známých jako padající hvězdy. Přečtěte si tipy na to, kde a jak je nejlépe pozorovat.

O víkendu bude vidět meteorický roj Orionidy spojený s Halleyovou kometou. | Foto: Wikimedia Commons, Brocken Inaglory, CC BY-SA 3.0

Nadšenci do vesmírných úkazů by měli v noci z 21. na 22. října kolem půlnoci sledovat noční oblohu. Stačí si najít místo bez světelného smogu.

Na pozorování padajících hvězd mají být velmi dobré podmínky. „Měsíc zapadne před půlnocí, což znamená, že nebude pozorování rušit. Podle předpovědí by měla letošní frekvence dosáhnout dvaceti a třiceti meteorů za hodinu,“ uvedl Roman Mikušinec na portálu České astronomické společnosti. Odborníci rovněž předpokládají, že meteory a bolidy budou jasně viditelné.

Od jedenácti večer do úsvitu

Stejně jako pro většinu meteorických rojů je i Orionidy nejlepší sledovat mezi půlnocí a úsvitem. Ač má jejich maximum nastat pět minut po druhé hodině ranní našeho (středoevropského) času v neděli, expert vysvětluje, že u Orionidů je frekvence pozorování v době maxima stejně vysoká jako před či po něm. Odborníci současně doporučují meteorický roj sledovat nejdříve v sobotu v jedenáct hodin večer, kdy bude jeho radiant (bod na obloze, z něhož zdánlivě vyletují meteory) dostatečně vysoko nad obzorem.

Malý zázrak na obloze. Ameriku okouzlilo prstencové zatmění Slunce

Orionidy se vyznačují vysokou rychlostí, která může podle informací portálu EarthSky dosáhnout až 66 kilometrů za sekundu. Stejně jako ostatní rychlé roje navíc zanechávají i Orionidy v atmosféře světelné stopy až několik minut po průletu.

Nejlepší mítta v ČR bez světelného smogu

Pozorovací stanoviště by pak měly být co nejdále od zdrojů rušivého umělého světla. Experti radí, že stejně jako u pozorování Perseid je nejlepší najít si místo na mapě světelného znečištění. Co se týče konkrétních míst, nejlepší podmínky jsou taktéž na Šumavě, v Podyjí, v trojici oblastí tmavé oblohy, tedy v Manětínské, Beskydské a Jizerské. Dobře viditelné budou Orionidy i z Jeseníků a Žďárských vrchů na Vysočině.

„Pozorovací pole by mělo být orientováno tak, aby byl vidět radiant, a bylo tak možné správně určit příslušnost pozorovaných meteorů k roji,“ uvedli experti. Zájemci se ale nemusejí bát, meteory se z radiantu rozlétávají do všech směrů, objeví se tedy ve všech částech oblohy. Orionidy jsou rovněž podle svého radiantu, slavného souhvězdí Orionu, pojmenované.

Orionidy v roce 2019:

Zdroj: Youtube

Zajímavým faktem o meteorickém roji Orionidy je i to, že pocházejí ze slavné Halleyovy komety. Proudy prachových částic z této komety je u Země možné spatřit jen dvakrát ročně, kromě říjnového roje se jedná o květnový roj nazvaný éta Akvaridy, který vylétává ze souhvězdí Vodnáře.

Co pozorovat každý měsíc na nebi v roce 2023? Superúplňky i vzácný Merkur

Halleyova kometa kolem Slunce obíhá zhruba každých 76 let. „Historie pozorování této vlasatice je stará jako téměř lidstvo samo. Poprvé byla pozorována již v roce 240 před naším letopočtem,“ řekl Deníku ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek. Naposledy tu tedy byla v roce 1986 a vrátí se v roce 2061.