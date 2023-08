V noci ze soboty 12. srpna na neděli 13. srpna bude možné na obloze zahlédnout jeden z nejzajímavějších přírodních úkazů roku. Noční oblohu rozzáří meteorický roj Perseidy, který bude o víkendu vrcholit. Deník přináší tipy, kde a jak padající hvězdy nejlépe sledovat.

O víkendu bude možné pozorovat meteorický roj Perseidy. | Foto: se souhlasem Petra Horálka

Nebeskou podívanou je možné na obloze spatřit už od poloviny července. Nejvhodnější je ale Perseidy pozorovat o víkendu ze 12. na 13. sprna, kdy jich bude padat nejvíce. Pak už jejich aktivita prudce klesne. „Mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní zazáří každou hodinu přibližně 80 meteorů, z toho deset až dvacet může být opravdu jasných,“ lákají na pozorování Perseid astronomové z Fyzikálního ústavu v Opavě.

Za ideálních podmínek tedy bude možné spatřit až deset meteorů za hodinu. Odborníci obecně doporučují pozorování ve druhé polovině noci, kdy většina z nich zazáří nad obzorem, ne pod ním.

Kde pozorovat? Co nejdále od měst a světelného smogu

Obecně lze říct, že čím dál od velkých měst, tím lépe půjde Perseidy vidět. Experti doporučují zajet alespoň desítky kilometrů daleko. Místo by mělo být co nejméně zatíženo světelným smogem (nejlepší je si najít vyhlídnuté místo na mapě světelného znečištění). Bílé světlo ruší, dokonce i jediná lampa či blízká silnice s projíždějícími auty může lokální podmínky na pozorování razantně zhoršit. Tiskový tajemník České astronomické společnosti Pavel Suchan rovněž doporučuje jít co nejvýše do hor, jak to jen jde, a to kvůli průzračnému vzduchu a možnosti vidět o to více meteorů.

Jak nejlépe dnes pozorovat Perseidy? NASA nabízí tipy:

Co se týče konkrétních míst, odborný pracovník Daniel Pitoňák z brněnského planetária doporučuje pozorovat Perseidy zejména na Šumavě a v Podyjí. Nejlepší podmínky jsou také v trojici oblastí tmavé oblohy, tedy v Manětínské, Beskydské a Jizerské. Dále doporučuje také Jeseníky a Žďárské vrchy na Vysočině. Tomáš Gráf z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě připojuje tip na Krkonoše.

Některé hvězdárny také organizují program, který zahrnuje skupinové pozorování Perseid a odborný komentář. Příkladem je třeba Ondřejov, kam zájemce o vesmír zve Astronomický ústav AV ČR. Začátek akce je naplánovaný na sobotu 12. srpna o půl deváté večer a vstup je zdarma. Program nabízí také Hradec Králové, Vyškov, Ostrava, Teplice či Mladá Boleslav.

Desítky padajících hvězd

Podle expertů je nejlepší pozorovat úkazy vleže, tedy na lehátku či ve spacáku. Na pozorování takzvaných padajících hvězd není třeba dalekohled, budou dostatečně výrazné na spatření pouhýma očima.

Hlavy vzhůru. V srpnu budou padat hvězdy, čekají nás Perseidy

„Vyrazte někam pod tmavou oblohu, s dobrým výhledem zejména na jihovýchod, ideálně pak na celé nebe. Budete-li mít štěstí, můžete mezi půlnocí a ránem zahlédnout až několik desítek padajících hvězd,“ uvedl na portálu brněnské hvězdárny její ředitel Jiří Dušek.

Na pozorování jsou nyní ideální podmínky. Díky tomu, že je Měsíc ve fázi úzkého srpku, nebude sledování oblohy rušeno jeho svitem. Znovu nastanou tak dobré podmínky podle odborníků až v roce 2026.

Jak vypadají Perseidy:

Záleží i na počasí

Dalším důležitým faktorem je aktuální stav počasí a noční oblohy. Co se týče celorepublikové předpovědi počasí, meteorologové uvádějí, že víkend vypadá slibně. Obecně experti doporučují zkontrolovat počasí pro konkrétní místo na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu, a to co nejpozději před pozorováním. Klíčovým parametrem je poslední diagram předpovídající oblačnost. Graf by v nejlepším případě měl být co „nejčistší“.

Odborníci rovněž doporučují přibalit si na pozorování teplé oblečení. „Teplota může v noci klesnout i k 12 stupňům Celsia. Na škodu nebude ani termoska s teplým čajem,“ vylíčil Pitoňák. Mezi další tipy patří dorazit na pozorovací místo s předstihem, abyste se ujistili, že je bezpečné a také po setmění nerozsvěcovat žádná světla. Ty totiž člověka v šeru oslní a na tmu si pak bude muset zvykat přibližně 20 minut. Když už je světlo potřeba, je lepší si vzít tlumené, červené světlo (například z kol), které tolik neoslňuje.

Ohnivé slzy italského mučedníka

Perseidy jsou drobné prachové částice, jež se uvolnily z jádra komety Swift-Tuttle. Každý rok se mezi 10. a 14. srpnem při průletu zemskou atmosférou ohřejí natolik, že se vypaří. Ze Země je pak možné spatřit světelný doprovod tohoto přírodního jevu, padající roj meteorů.

Co pozorovat každý měsíc na nebi v roce 2023? Superúplňky i vzácný Merkur

Kometu objevili američtí astronomové Lewis Swift a Horace Parnell Tuttle v roce 1862. První historické záznamy o Perseidách jsou ale už z Číny z roku 36 našeho letopočtu.

Svůj název získaly proto, že vypadají, jako by vylétaly ze souhvězdí Persea. Jejich alternativním názvem jsou „Slzy svatého Vavřince“. Italský mučedník měl trpký konec, zaživa ho upekli na roštu nad žhavým uhlím. Od té doby pranostika říká, že každý rok v srpnu z nebe padají jeho třpytivé slzy.