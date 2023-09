Období mezi 6. a 12. zářím je bohaté na asteroidy prolétající kolem Země. Modrou planetu mine hned pět objektů, které se svou velikostí podobají letadlům či autobusům. Varoval před tím panel Asteroid Watch od Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA).

NASA upozornila na pět asteroidů, které budou prolétat kolem Země. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Očekávaných pět asteroidů měří od 26 do 170 stop (7,9 až 51,8 metru). Jako první se podle portálu New York Post přiblížil k Zemi ve středu 6. září na vzdálenost přibližně pět milionů kilometrů asteroid pojmenovaný JA5 velký osmnáct metrů. Kámen vědci poprvé pozorovali v roce 2021.

V pátek kolem Země ve vzdálenosti přibližně čtyři miliony kilometrů proletí asteroid QC5 o velikosti přibližně 25 metrů. Bude ho následovat o trochu menší, sedm metrů velký kámen s názvem GE, který bude od Země vzdálený 5,7 milionu kilometrů.

Padesátimetrový asteroid

V neděli se pak k Zemi nejvíce přiblíží největší z asteroidů, ohromný 51metrový vesmírný objekt QE8. Zemi oblétne ze vzdálenosti přibližně 1,5 milionu kilometrů. Ve stejný den mine modrou planetu i dvacetimetrový asteroid známý jako QF6. Prolétne přibližně o 1,1 milionu kilometrů dál než předchozí vesmírný kámen. Oba asteroidy objevili vědci v letošním roce.

Poslední očekávaný asteroid proletí podle portálu CBS News kolem Země 12. září. Asteroid, který vědci pojmenovali RT2, měří pouhých 7,92 metru. Poprvé ho pozorovali před třemi lety.

Co by se stalo po nárazu obrovského asteroidu do Země?

Zdroj: Youtube

NASA definuje „potenciálně nebezpečné objekty“ jako asteroidy a komety větší než 150 metrů. Žádný z asteroidů očekávaných tento týden se této velikosti nepřibližuje, a tudíž nepředstavuje hrozbu. Aby byl označen jako nebezpečný, musí se rovněž k Zemi přiblížit minimálně ve vzdálenosti 7,5 milionu kilometrů.

Způsobil by apokalypsu

Od minulého týdne prolétlo okolo Země více než 32 tisíc asteroidů. Průměrná vzdálenost mezi vesmírnými objekty a Zemí je podle NASA 384 tisíc kilometrů. Největší vesmírný objekt, jehož velikost vědci odhadují na deset až patnáct kilometrů, zasáhl Zemi před dvěma miliardami let.

Vytvořil známý kráter Vredefort velký neuvěřitelných 160 kilometrů nacházející se v Jižní Africe. Podle NASA by tak velký asteroid vyhladil většinu forem života, vytvořil obrovské požáry, masivní tektonické posuny a způsobil dobu ledovou. Byl dokonce větší i než ten, který vyhubil dinosaury.

O blízkých vesmírných objektech informoval The Asteroid Watch dashboard, jenž sleduje extrémně blízké asteroidy a komety. Vědci analyzují datum nejbližšího přiblížení, přibližný průměr objektu a jeho relativní velikost a vzdálenost každého přiblížení se k Zemi.

NASA také provozuje webovou stránku „Eyes on Asteroids“, kterou lze použít k nahlížení na asteroidy a komety v reálném čase.

Je to možné díky interaktivní vizualizaci založené na datech The Center for Near-Earth Object Studies od Jet Propulsion Laboratory. Středisko za pomocí počítačového modelování určuje dráhy asteroidů a komet a jejich šanci na zasažení Země.