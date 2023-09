Japonští vědci zabývající se pohybem objektů v Kuiperově pásu si myslí, že se v Sluneční soustavě může nacházet planeta nápadně podobná Zemi. Pomocí pokročilých simulací zjistili, že by mohla vysvětlit neobvyklé pohyby objektů za oběžnou dráhou Neptunu.

Záhadná planeta podobná Zemi se podle vědců nachází v Kuiperově pásu, za oběžnou dráhou Neptunu. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Jednou z největších hádanek trápících astrofyziky je, zda se ve Sluneční soustavě skrývají neobjevené planety. Podle nové studie má být za Neptunem opravdu svět podobný Zemi. Mělo by se rovněž jednat o jiné těleso než o diskutovanou planetu Devět.

Měsíc vydal další ze svých tajemství. Pečlivě ho ukrýval poblíž jižního pólu

Za nejnovější studií stojí dvojice planetárních vědců Patryka Sofie Lykawky z Kindai University v Japonsku a Takašiho Ita z Japonské národní astronomické observatoře. Planeta by podle jejich předpokladů měla vážit 1,5 až 3krát více než Země a také by měla obíhat ve vzdálenosti od 250 do 500 astronomických jednotek od Slunce.

Pro srovnání, Pluto se nachází průměrně čtyřicet astronomických jednotek od Slunce. Pokud by planeta opravdu existovala, tak by na ní podle portálu Earth byly až příliš nízké teploty, což by vylučovalo život, jak jej známe.

Planeta by se podle portálu Science Alert mohla vyskytovat v oblasti za Neptunem a zároveň by vysvětlila podivné jevy, které se na místě dějí. V takzvaném Kuiperově pásu se vyskytuje řada trpasličích planet a ledových skal, kterým se říká transneptunická tělesa (TNO).

Objekty se v této lokalitě shlukují a pohybují společně ve skupinách na různě nakloněných drahách. To podle expertů naznačuje, že na ně musí svou gravitací působit mnohem větší těleso, než kdy pozorovali.

Gravitační model

Badatelé podle magazínu Discover vytvořili gravitační model Sluneční soustavy, aby simulovali, jak by planeta podobná Zemi mohla ovlivnit vzdálená tělesa.

„Určili jsme, že planeta podobná Zemi by mohla vysvětlit tři základní vlastnosti vzdáleného Kuiperova pásu, a to významnou populaci TNO s dráhami mimo gravitační vliv Neptunu, významnou populaci objektů s vysokou nakloněností drah, což je vyvádí z roviny zbytku Sluneční soustavy a existenci některých extrémních objektů se zvláštními dráhami,“ napsali ve studii zveřejněné v The Astronomical Journal.

Zdroj: Youtube

Planeta by mohla vysvětlit, proč mají objekty v dané lokaci sklon větší než 45 stupňů a také objasnit mimořádné a protáhlé dráhy jiných těles.

Kromě hypotetické planety experti oznámili existenci více transneptunických objektů, které podle nich mohou sloužit jako testovatelné podpisy existence planety. Vyloučit anebo potvrdit její existenci může podle expertů jen podrobnější znalost orbitální struktury v Kuiperově pásu.

Na Neptunu záhadně zmizely mraky. Planeta teď vypadá jinak, než ji známe

Přítomnost planety Devět předpokládají vědci od roku 2012, poprvé její existenci oficiálně oznámili astronomové z Kalifornského technologického institutu o čtyři roky později. Měla vysvětlovat podivné vlastnosti oběžných drah objektů v Kuiperově pásu.

K dnešnímu dni pro její existenci našli vědci jen nepřímé důkazy, konkrétně její výskyt odvodili z matematických modelů současných pohybů TNO.