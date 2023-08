Na Neptunu záhadně zmizely mraky. Planeta teď vypadá jinak, než ji známe

Astronomové si dlouho lámali hlavu nad záhadným ubýváním mraků na nejvzdálenější planetě Sluneční soustavy. Nyní se domnívají, že tajemství mračen Neptunu přišli na kloub. Připisují ho na vrub slunečnímu cyklu.