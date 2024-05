Polární záři bude nejspíš možné v České republice pozorovat už od pátečního večera. Pozorovací podmínky by měly být ideální. Fascinující přírodní úkaz by měl být na severním obzoru viditelný díky silnějším slunečním bouřím, které v posledních dnech probíhaly. Následkem toho je taky možné pouhýma očima během dne pozorovat ohromnou skvrnu na Slunci, která je několikrát větší než Země. Je však nutné mít prostředky chránící zrak.

Takto vypadala polární záře vyfocená od Posluchova v okrese Olomouc | Foto: se svolením Jana Vidlaře

V noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli je v Česku možné zaznamenat a spatřit polární záři. Odborníci z Fyzikálního ústavu v Opavě uvedli, že důvodem je bouřlivá aktivita na Slunci, která v oblasti namířené směrem k Zemi za posledních deset dní vyprodukovala deset silných erupcí.

Prohlédněte si unikátní záběry Slunce:

„Oblaky plazmatu by měly zasáhnout naši planetu v průběhu pátečních nočních hodin a způsobit geomagnetické bouře trvající pravděpodobně přes celý víkend,“ napsal astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě.

„Nejlepší výhled míváme v rozmezí dvou hodin kolem půlnoci,“ sdělil Deníku ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek. Dodal, že musí být jasná obloha a pozorovatel musí být někde mimo umělé osvětlení, s dobrým výhledem nad severní obzor.

Silné erupce na Slunci mohou umožnit viditelnou polární záři nad Českem:

Experti z Opavy doplnili, že v nejlepším případě by se ve směru pozorování na vzdálenost desítek kilometrů nemělo vyskytovat žádné větší město, jehož osvětlení by mohlo vytvořit dojem umělé polární záře. Dále potvrdili, že aktuální podmínky pro pozorování by měly být ideální, jelikož Měsíc bude prakticky v novu. Počasí by mělo být rovněž příznivé, zejména z pátku na sobotu.

K pozorování stačí foťák

Vědci ke snazšímu sledování polární záře doporučují použít alespoň fotoaparát. „Díky delší expozici jednoduše posbíráte víc světla, a zobrazíte tak slabý jev neviditelný očima,“ vysvětlil Dušek. Také poradil, že pro jistější zachycení události si lidé mají mobilem bez blesku a v nočním režimu pořídit fotografii severního obzoru.

„Pokud budete mít štěstí, při pohledu pouhýma očima připomíná polární záře světlá oblaka či osvětlené nebe nad vzdáleným městem,“ uvedl Dušek. Doplnil, že charakteristické červené skvrny nebo nazelenalé závěsy se objevují vzácně.

Jedinečný úkaz je případně možné pozorovat i přes internetový prohlížeč. Hvězdárna a planetárium v Brně má na sever namířenou kameru, která jej může zachytit.

Živý přenos z kamery Hvězdárny a planetária v Brně:

Čeští odborníci upozornili, že v Česku bývá jev obvykle velmi slabý. „Nezkušení pozorovatelé jej často zamění se světelným znečištěním, nebo s pokročilými červánky,“ poznamenal Horálek.

Výskyt není jistý

Zda se polární záře skutečně ukáže, není jisté. „Odhadnout to je poměrně složité. Ani předpovědi na nejbližších několik hodin nejsou stoprocentně spolehlivé,“ řekl Deníku Dušek.

„Oblaky plazmatu uvolněné při erupcích si nesou i vlastní magnetické pole, a to musí mít vhodné vlastnosti, aby interagovalo se zemským magnetickým polem a způsobilo polární záři,“ vysvětlili astronomové z Opavy.

Letošní rok přeje polárním zářím nad Českem:

Vědci se dozvědí o viditelnosti úkazu pouhé desítky minut před tím, než nastane. „Zjistíme to, až když oblaky zasáhnou družice, které informují o vlastnostech aktuálního slunečního větru putujícího k Zemi,“ přiblížil Horálek. Dodal, že tyto informace poskytují takzvané aurorální monitory.

Pozorovatelné skvrny na Slunci

V našich zeměpisných šířkách je možné spatřit polární záři několikrát do roka. Naposledy ji bylo možné vidět v noci na pondělí 6. května. Lovci jevu si podle Duška možná přijdou na své i v následujícím týdnu. Důvodem je Slunce, které je aktuálně na vrcholu své aktivity. „Na jeho povrchu lze běžně pozorovat obří sluneční skvrny, často mnohokrát větší než naše planeta,“ sdělil Dušek.

Brněnští astronomové uvedli, že skvrnu desetkrát větší než Země je možné pozorovat i pouhým okem. Je však nutné dodržet bezpečnostní opatření, aby si lidé nepoškodili zrak. „Nejlepší je použít brýle určené pro pozorování zatmění Slunce,“ poradili.

Na Slunci lze pozorovat ohromné skvrny:

Alternativou je temný svářečský filtr číslo 14, který lze zakoupit v obchodech s pracovními pomůckami. Případně je možné použít nad svíčkou začouzené sklíčko, nebo vnitřek z počítačové diskety o velikosti 5,25 palce. Nicméně tyto způsoby nejsou tak efektivní.

Co dalšího letos Češi uvidí

V létě Čechy čeká několik příležitostí k pozorování vesmírných úkazů. V červnu a červenci bude možné pozorovat noční svítící oblaka. Ke konci července na nebi zazáří ostatní planety Sluneční soustavy.

Pozorovatelné vesmírné jevy v Česku v roce 2024:

V srpnu pak lze tradičně očekávat meteorický roj Perseidy. Tentýž měsíc dojde i k setkání Jupiteru a Marsu, a také se na obloze objeví superúplněk. Letos na podzim rovněž bude chvíli možné pozorovat hvězdu, která se objeví jednou za osmdesát let.