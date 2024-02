Mluví se o ní jako o jednom z vůbec nejkrásnějších úkazů, které lze spatřit na obloze. Kdo chce polární záři vidět na vlastní oči, bude k tomu mít v letošním roce velmi dobrou příležitost. Podmínky pro její vznik totiž jsou v roce 2024 ideální. A existuje dokonce šance, že se objeví nad hlavami lidí i v tuzemsku.

Polární záře zachycená na Aljašce. | Foto: Wikimedia Commons / United States Air Force / volné dílo

Sociální sítě v posledních dnech doslova zaplavily snímky polární záře nad severskými zeměmi. Podle odborníků se letos cesta do polárních oblastí za podobným fotografickým úlovkem zájemcům může skutečně vyplatit. Podmínky pro vznik polárních září totiž podle všeho budou v roce 2024 vynikající. Může za to aktivita Slunce, která v jedenáctiletých cyklech přichází do maxima.

Nebe nad Českem zaplavila loni v listopadu nádherná polární záře:

Polární záře nad Českem. Podívejte se, jak nádherně vypadalo noční nebe

„To, zda vidíme na Zemi polární záři, závisí na tom, co se zrovna děje na Slunci. A vzhledem k tomu, že se Slunce nyní nachází v maximu své činnosti, tak se častěji vyskytují jevy, díky nimž pak pozorujeme polární záři - tedy sluneční erupce. Obecně se dá říct, že nyní budou polární záře častější než řekněme za pět let,“ řekl Deníku Jan Jurčák z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky.

Polární záře zachycena 14. února 2024:

Jak už český název jevu aurora borealis naznačuje, na Zemi jsou polární záře nejlépe pozorovatelné z polárních oblastí. Ti, kdo zvažují, že by investovali peníze do výletu do těchto míst, nepřijdou zkrátka, když si jej naplánují na letošek nebo na příští rok. „Nejlepším místem k pozorování polární záře je podle norské observatoře Tromsø jakákoliv destinace v polární zóně, tedy v okruhu přibližně 2 500 kilometrů od severního pólu. Právě tam se polární záře vyskytují nejčastěji, i když se tento jev může během zvláště silných slunečních bouří přiblížit dále na jih,“ poradil web Space.com.

Polární záže nad Českem:

Hlídači polárních září

Přestože vědci nedokážou předpovědět vznik erupcí na Slunci, do jisté míry se dá naplánovat pozorování tak, aby člověk při cestě do polárních oblastí ohromující jev nejčastěji zelené barvy skutečně spatřil.

„Od chvíle, kdy na Slunci nastane erupce a materiál se z ní se vydá směrem k Zemi, to typicky trvá jeden až dva dny, než sem dorazí. Takže víme, že polární záře může nastat. Tento hezký jev mimochodem není jediný důsledek slunečních erupcí, ty mají dopad i na satelity či elektrické vedení,“ poznamenal Jurčák.

Porota nakonec vybrala 25 nejlepších snímků polární záře od autorů z celého světa:

Krása polární záře: 25 nezapomenutelných fotografií od autorů z celého světa

Ti, kdo se plánují za polární září vydat do Norska, Finska či podobných zemí, mají několik možností, jak sledovat „předpovědi“ výskytu tohoto jevu. Svůj vlastní web zaměřený na polární záři má třeba Finský meteorologický institut či americký Národní úřad pro oceán a atmosféru - oba v souladu s délkou putování materiálu vyvrženého při sluneční erupci nabízejí předpovědi na tři dny.

Zkrátka ale nepřijdou ani ti, komu se nechce brouzdat po zahraničních stránkách. Astronomický ústav Akademie věd České republiky má totiž web, Facebook a Instagram Sluneční patrola.

Živé vysílání z polární oblasti ve Finsku s možností zhlédnutí polární záře:

Zdroj: Youtube

„Je to služba, která funguje každý den a přináší předpovědi a informace o sluneční aktivitě. Běžně se u nás dají najít zprávy o tom, co se zrovna děje na Slunci,“ přiblížila sluneční pozorovatelka z Astronomického ústavu Martina Pavelková.

Poznamenala, že každá sluneční erupce nutně neznamená, že se na Zemi vyskytne polární záře. Pokud jsou ale podmínky takové, že aurora borealis nastane - a třeba i nad Českou republikou - na Sluneční patrole se o tom lidé včas dozvědí. Naposledy polární záře růžové barvy české nebe rozzářila loni.

Experti se dlouho snažili přijít na to, co vlastně ve skutečnosti je světelný úkaz pojmenovaný Steve:

Vypadá jako polární záře, ale není. Nad magickým úkazem Steve zůstává rozum stát

V nejbližších dnech se to sice podle Jurčáka nezopakuje, to ale neznamená, že to tak zůstane po celý letošek. Jak totiž už dříve Deníku řekl mluvčí Astronomického ústavu Pavel Suchan, nastalé maximum sluneční aktivity s sebou přináší i naději, že se výjimečně polární záře opět objeví i nad hlavami lidí v tuzemsku.