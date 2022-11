Výpravu, která kus vesmírné lodi nedaleko mysu Canaveral našla, vedl podvodní průzkumník Mike Barnette. Živě si vzpomíná, jak před lety na střední škole sledoval výbuch raketoplánu v televizi. Když si uvědomil, že jeho tým našel kus tohoto stroje, šlo podle něj o drsné vystřízlivění. „Téměř cítím vůně toho dne… tak se mi to vrylo do paměti,“ svěřil se stanici CNN .

Barnette se svým týmem začal začátkem března prohledávat mořské dno v prostoru bermudského trojúhelníku. Cílem ovšem původně nebyl nález raketoplánu, ale záchranného letadla z druhé světové války. To u Bermud záhadně zmizelo v prosinci 1945. Kromě tohoto pověstmi opředeného místa se také tým zaměřil na jeden kousek dna nedaleko odpaliště raket vesmírné agentury NASA u floridského pobřeží. A zde také šestimetrovou trosku objevil.

Během prvního ponoru si členové týmu ani neuvědomili, jaký poklad před sebou mají. „Bouře ten den vodu zakalila tak, že to bylo jako plavat v pivě Guinness,“ vzpomínal Barnette. K dalšímu úspěšnému ponoru se dostali až v květnu, kdy natočili záběry, které stanice zveřejní společně s premiérou dokumentu o bermudském trojúhelníku 22. listopadu. „Jde o první nález trosek Challengeru po více než 25 letech,“ uvádí History na Twitteru.

V upoutávce, kterou na sociální síti účastníci expedice zveřejnili, prozkoumávají dva potápěči obrovský panel pokrytý oranžovými dlaždicemi a napůl zasypaný pískem. „Stoprocentně je to raketa. Myslím, že musíme promluvit s NASA,“ prohlásil jeden z nich.

Odborníci z agentury na základě videozáznamu ve čtvrtek v tiskové zprávě potvrdili, že je to opravdu kus raketoplánu Challenger. Přesněji se jedná o jeho podpalubí, které bylo pokryto tisíci oranžovými křemíkovými dlaždicemi, ty měly raketoplán chránit před horkem při návratu do atmosféry. Nalezený kus stále leží na mořském dně u východního pobřeží Floridy, uvedl deník The Washington Post.

Podle amerických zákonů patří veškeré zbytky raketoplánu federální vládě. „NASA proto zvažuje, jaké další kroky může v souvislosti s nálezem podniknout, aby náležitě uctila odkaz padlých astronautů a rodin, které je milovaly,“ uvedla agentura.

Objevené trosky jsou podle manažera programu Michaela Ciannilliho největší, jaké se doposud podařilo najít. „Musím říct, že se mi rozbušilo srdce a vrátilo mě to zpátky do roku 1986… a k tomu, čím jsme si jako národ prošli,“ sdělil agentuře Associated Press (AP).

Vesmírná agentura už podle svých odhadů získala kolem 118 tun trosek Challengeru, což představuje necelou polovinu váhy raketoplánu. Několik úlomků lidé mohou vidět na výstavě v Kennedyho vesmírném středisku v mysu Canaveral, ale většina z nich se podle AP nachází v uzavřených silech na vesmírné stanici.

Technici měli pochybnosti, let i tak dostal zelenou

Poslední mise Challengeru měla vzít do vesmíru sedm lidí. Astronauty NASA Francise „Dicka" Scobeeho, Michaela Smithe, Ronalda McNaira, Ellisona Onizuku, Judith Resnikovou, Gregoryho Jarvise a učitelku z New Hampshire Christu McAuliffeovou, která podle informací deníku The Guardian plánovala své žáky učit jednu hodinu z vesmíru.

Pozdější vyšetřování ukázalo, že ranní studené počasí v den startu narušilo těsnění O-kroužků v jednom z raketových urychlovacích motorů. Několik zaměstnanců údajně vyjádřilo obavy ohledně bezpečnosti poté, co na startovací věži viděli led. Manažeři je ovšem přehlasovali a raketoplánu dali pokyn ke startu. Že měli své podřízené poslechnout, si uvědomili jen za pár desítek sekund. Změnit své rozhodnutí už ovšem nemohli.

Challenger byl druhým raketoplánem, který se kdy dostal za hranice zemské atmosféry. Na své palubě do vesmíru odnesl jak první Američanku, tak i prvního černocha a v roce 1984 vezl i Bruce McCandlesse, který se v něm jako první volně pohyboval, uvádí web Space.com. Než jeho poslední cestu ukončil ranní mráz, uskutečnil mezi lety 1983 a 1986 devět úspěšných letů.

Dnes si tuto vesmírnou loď lidé pamatují jako stroj, který navždy změnil progamy NASA. Zanechal za sebou silný odkaz, a to že bezpečnost je na prvním místě. A vždy bude. Na počest mrtvých a udržování opatrnosti si agentura každý rok v lednu v rámci Dne vzpomínek NASA připomíná památku poslední posádky Challengeru a všech dalších posádek, které se ve vesmíru ztratily.

Ředitel NASA Bill Nelson v tiskové zprávě sdělil, že tragédie stará téměř čtyřicet let mu nyní připadá stejně čerstvá, jako kdyby se udála včera. „Nový nález nám dává příležitost se zastavit, pozvednout odkaz sedmi průkopníků, které jsme ztratili a zamyslet se nad tím, jak nás tato tragédie změnila,“ řekl.

Challenger podle něj bude navždy připomínkou, že bezpečnost je na prvním místě. „V NASA je a navždy musí zůstat nejvyšší prioritou bezpečnost, a to zejména v době, kdy naše mise zkoumají větší část vesmíru než kdy dřív,“ doplnil.