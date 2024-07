Dne 20. července 1969 zhruba 650 milionů lidí po celém světě v televizi sleduje neostrý černobílý obraz Neila Armstronga, jak opatrně sestupuje po žebříku. Unikátní záběry z přistání na Měsíci v živém vysílání byly podle pamětníků prvním globálním zpravodajským spektáklem.

„Byl jsem hrdý, že jsem toho byl součástí. Taky jsem žasl, že NASA vše bezchybně zvládla,“ vzpomínal tehdejší režisér televizních zpráv CBS News Joel Banow. Doplnil, že k televiznímu přenosu z mise Apollo 11 přistupoval jako k velkému filmovému trháku.

Ve Spojených státech amerických se jednalo o ohromnou událost, které největší média v zemi věnovala veškerou pozornost. O přistání na Měsíci informovaly všechny tři hlavní televizní stanice, tedy CBS, NBC a ABC, přičemž první zmíněná dominovala ve sledovanosti.

Záznam vysílání CBS News z přistání na Měsíci:

| Video: Youtube

Snímky z Měsíce sledovalo podle The New York Times (NYT) 94 procent amerických domácností s televizorem. „Kdo zařízení neměl, díval se v barech, obchodních domech či náměstích,“ sdělil v knize Marketing the Moon autor David Meerman Scott.

Televizní stanice doplnily zpravodajství o další hodiny analýz a zábavy. Například ABC pověřila zpěváka Duka Ellingtona, aby pro tuto příležitost vytvořil nový singl. V televizi tak debutoval s písní Moon Maiden.

Autentické záběry z premiéry písně Duka Ellingtona o přistání na Měsíci:

| Video: Youtube

Přistání na Měsíci tehdy stanovilo divácký rekord, který překonala až v roce 1981 svatba Diany Spencerové s někdejším princem Charlesem, dnes králem Karlem III.

Pozornost ve světě

Britská stanice BBC přistání na Měsíci věnovala méně prostoru, přesto poskytla exkluzivní zážitek. Při živém vysílání pouštěla píseň Space Oddity zpěváka Davida Bowieho, během přestávky odvysílala záběry jamování kapely Pink Floyd a také dramatické čtení Iana McKellena a Judi Denchové s měsíční tematikou.

V Sovětském svazu, konkrétně v Moskvě, se o úspěchu Američanů nemluvilo. „Neutajovali jsme to, jenom jsme to neukázali veřejnosti,“ pověděl v roce 2009 magazínu Scientific American Sergej Chruščov, syn někdejšího šéfa SSSR Nikity Chruščova.

V Československu se však živý přenos konal. Podle České televize se vysílání konalo navzdory nastupující normalizaci a cenzuře zpráv ze západního světa. Nejednalo se však o oficiálně schválený program a proběhlo neplánovaně. Záznamy se nedochovaly.

Tvorba legend

NASA podle The New York Times (NYT) vytvořila z astronautů ikony a dostala je na stejnou společenskou úroveň jako nejlepší sportovce.

Přistání na Měsíci pobláznilo svět:

| Video: Youtube

Časopisu Life poskytoval vesmírný úřad exkluzivní přístup, aby ukázal víc ze života kosmonautů, které charakterizoval jako odvážné muže. Také dokumentoval, jak situaci psychicky zvládají jejich manželky. Američané se tak do členů posádky emocionálně vžili.

„Byli celebritami. V časopisech vedle baseballových hrdinů jako Joea DiMaggia se psalo o kosmonautech,“ vzpomínal Scott.

Do boomu se zapojil i reklamní průmysl. Hraní astronauti, nebo přistání na Měsíci byli součástí spotů velkých společností jako Panasonic, Sony, Ford nebo Motorola.

Zájem postupně upadl

Ačkoliv Apollo 11 mělo dlouhý mediální život a až do roku 1981 bylo častým motivem, zájem veřejnosti o sledování dalších misí na Měsíc postupně opadal.

NASA tam mezi lety 1969 a 1972 podnikla šest letů. Zájem však podle NYT opadl v době, kdy na měsíční povrch vstoupil druhý tým astronautů.

Odborníci byli proti vysílání Mnozí astronauti a inženýři nesouhlasili s plánem přímého přenosu z mise. Obávali se totiž dodatečné hmotnosti natáčecího zařízení. Vedoucí NASA ale na vysílání naléhali. Armstrongovu chůzi po Měsíci tak zachytila kamera Westinghouse zakrytá ochrannou tepelnou přikrývkou. Tu experti zastrčili do lunárního modulu. Signál se od antény modulu odrážel přes mikrovlnné spoje, satelity a pevné linky po celém světě. Než se však obraz dostal k divákům, značně se jeho kvalita zhoršila.