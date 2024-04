Teoreticky pravděpodobné jevy jsou základem některých událostí v seriálu Problém tří těles z produkce Netflixu. Vědci vysvětlili, zda je možné komunikovat s mimozemskou civilizací pomocí Slunce, nebo protonů měnících svou velikost, a další zásadní události populárního díla. Řekli také, které jevy jsou zcela fiktivní.

Je možné komunikovat s mimozemskou civilizací pomocí Slunce, nebo protonů měnících svou velikost? Experti se vyjádřili k novému seriálu Netflixu Problém tří těles. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

V science fiction seriálu Problém tří těles z produkce streamovací platformy Netflix se odehrává několik významných momentů hraničících mezi skutečností a fikcí.

Použít Slunce jako zesilovač signálu pro vysílání i přijímání kosmických zpráv umožňující kontakt s mimozemšťany je podle expertů přitažené za vlasy, ale teoreticky možné. „Za naprosto dokonalých podmínek by možná bylo možné vyslat signál směrem k Slunci, které by jej náhodou zesílilo,“ vysvětlil pro magazín Tudum fyzik Matt Kenzie z Univerzity v Cambridge, který byl i odborným poradcem při tvorbě pořadu.

Více pravděpodobná je existence protonů vyskytujících se na dvou odlišných místech, aby sloužily pro komunikaci, podobně jako to v seriálu udělala mimozemská rasa. „Umožňuje to takzvané kvantové provázání. Vědci jev pozorovali u subatomárních částic, které fungují jako jeden celek, i když jsou od sebe vzdálené miliardy světelných let,“ sdělil pro Vox.com astrofyzik Charles Horowitz z univerzity v Bloomingtonu. Dodal, že spíš pouze přijímají informace z obou míst, než aby byly komunikačními zařízeními.

Horowitz také potvrdil, že by se miniaturní proton mohl rozložit do prostoru o velikosti planety a pak se zase složit do původní mikroskopické velikosti. „Teoreticky to umožňuje idea multidimenzionálního rozkládání, kterou si vědci představují pomocí hyperkostky nebo teseraktu existujících nejméně ve čtyřech rozměrech,“ uvedl.

Pravděpodobné situace na Zemi

V lidském oku by mohlo být možné přehrávat obraz. Podle Kenzieho by to umožnilo takzvané Čerenkovovo záření. „To znamená, že v určitých materiálech se mohou částice pohybovat rychleji než světlo. Dle teorie by tak bylo možné v kapalině v něčím oku vytvořit toto záření, které by sloužilo pro zobrazení vloženého obrazu, případně odpočítávání jako v seriálu,“ řekl.

Knižní předloha Problém tří těles je původně prvním románem z trilogie Vzpomínka na Zemi, kterou napsal čínský spisovatel science fiction Liou Cch'-sin. Čínský spisovatel sci-fi a autor románu Problém tří těles Liou Cch'-sin.Zdroj: Wikimedia Commons/opacity/CC BY-SA 2.0

Nanovlákna by díky své unikátní pružnosti a síle mohla sloužit k prořezání jakéhokoliv materiálu a objektů, jako jsou například lodě. Drastické využití je však nepravděpodobné kvůli vysoké ceně technologie i omezeným podmínkám výroby. V současnosti je vědci testují pro neprůstřelné vesty a další předměty. Také se považuje za materiál budoucnosti, který lze použít k filtraci vody.

Další teoreticky reálnou možností je vypnutí urychlovačů částic po celém světě. „Mohlo by se to stát, pokud by se změnila dosud známá pravidla fyziky a vesmíru,“ uvedla pro magazín Tudum astrofyzička Becky Smethurstová z Univerzity v Oxfordu. Podle ní by to ale pro vědce neznamenalo nic špatného, naopak by zažili vzrušení z řešení nových výzev.

Fiktivní jevy

Za méně pravděpodobné odborníci považují zkonstruování zařízení pro virtuální realitu, které by umožňovalo cítit chuť, pach i hmat. „V podstatě by to muselo nějak zkratovat váš mozek,“ sdělil Kenzie. Náhlavní souprava by musela zasahovat do neurologických signálů v mozku, aby bylo možné vnímat vjemy. Doplnil, že dnes sice probíhají experimenty, při kterých se pomocí zapojených zařízení působí na lidské smysly, ale žádné nefunguje bezdrátově. Zkrátka dosud známé technologie to neumožňují.

Nemožným jevem je rozblikání noční oblohy. „Neexistuje žádný způsob, který by umožnil úplně zhasínání a rozsvícení hvězd,“ řekla Smethurstová. Dodala, že by se Země musela jedině něčím zahalit, protože i kdyby někdo nějakým nevysvětlitelným způsobem nechal hvězdy v Mléčné dráze „vypnout“, stále by kvůli své teplotě svítily.

Vědci se shodli, že seriál Problém tří těles je zcela fiktivní v znázornění dehydratace umožňující zachování lidského života a následné rehydratace.