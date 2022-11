Jedna věc je se na Rudou planetu dostat, druhou je, kde by na Marsu mohli astronauti bydlet. Odborníci přišli na to, že by jako obydlí mohly skvěle sloužit podzemní jeskyně podobné těm, jaké existují i na Zemi. A rovnou identifikovali devět míst, která by se k tomuto účelu perfektně hodila.