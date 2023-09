Prvními průkopníky cest do vesmíru byla zvířata. V cestě do neznáma člověku významně pomohli také psí kosmonauté. Vůbec první živou čtyřnohou bytostí, která se po startu 3. listopadu 1957 dostala na oběžnou dráhu kolem Země, byla toulavá fenka. Jméno Lajka, které podle svého hlasitého štěkání dostala, se stalo synonymem oddanosti nejlepšího přítele člověka. Byla obětí vědě na jednosměrné misi do vesmíru.

Vyráběly se známky a obálky s vyobrazením Lajky, stejně jako značkové cigarety a zápalky. | Foto: Shutterstock

Fenka Lajka jako první obletěla zemi:

Zdroj: Youtube

Sovětští vědci věděli, že Lajka nemůže přežít. Technologie, která by umožňovala její bezpečný návrat na Zem, tehdy ještě neexistovala. Její start měl ověřit, že může živý tvor přežít vzlet do vesmíru a dokáže nějaký čas pobývat na oběžné dráze ve stavu beztíže. Tento svůj nedobrovolný úkol fenka splnila beze zbytku. Odkaz Lajky a jejích psích následovníků přetrvá jako připomínka neomezené touhy lidstva po nových objevech.

První byly octomilky

Dříve, než se do kosmu vydali lidé, byli prvními průkopníky zvířata. Do kosmu jich v rámci vesmírných programů jednotlivých států putovala celá řada. Už v únoru roku 1947 poslal tým amerických vědců do vesmíru jako vůbec první živé tvory octomilky v nadzvukové raketě V2, kterou Němci vyvinuli během II. světové války.

Nebyla to jen Lajka. Zvířat ve vesmíru bylo víc: Kočka 13 minut, pak ji utratili

Při soupeření NASA a Sovětského svazu o prvenství ve vesmíru vsadili v rámci amerického vesmírného programu na opice. Sovětský svaz upřednostnil psy.

„Psi byli považováni za cvičitelnější a byli také mnohem snadněji dostupní. Většina sovětských vesmírných psů byla sebrána jako toulaví jedinci na ulici. Psi jsou otužilí, poddajní a důvěřiví. Jejich tělesné systémy se navíc příliš neliší od lidských, takže byli vynikajícími kandidáty pro cestování vesmírem,“ uvádí na svém blogu spisovatelka, učitelka a obhájkyně zvířat Elisabeth Geier.

Dezik a Cygan na hranici vesmíru

Sovětští vědci v rámci vesmírného programu plánovali do kosmu vyslat až sedmapadesát psů, nakonec jich do vesmíru letělo méně, jak jsme uvedli v článku "Nebyla to jen Lajka. Zvířat ve vesmíru bylo víc: Kočka 13 minut, pak ji utratili."

Co se stane, když člověk zemře ve vesmíru? Některé scénáře jsou až děsivé

Vůbec prvními psy, kteří letěli na hranici vesmíru, a to do výšky 110 kilometrů, byli 15. srpna 1951 Dezik a Cygan. Oba let přežili. Dezik nakonec zemřel při přistání po dalším letu na hranici vesmíru ve stejném roce. Cygana si jako mazlíčka adoptoval vědec Anatolij Blagonravov. Cyganovi potomci byli později vedením státu rozdáváni jako odměna za zásluhy.

První živý tvor, který obletěl Zemi

První živou bytostí, která se po svém startu 3. listopadu 1957 dostala na oběžnou dráhu kolem Země, byla Lajka. Tříletá toulavá fenka (zřejmě potomek husky a teriéra) odchycená na moskevské ulici, se nesmazatelně zapsala do historie dobývání kosmu.

Vědci od počátku věděli, že pes při misi zahyne. Nebyla totiž vyvinutá technologie, která by umožňovala bezpečný návrat na Zem. I když věděli, jak popisuje historička Alice George, že posílají Lajku na smrt, nebyli bezcitní. Jeden z jejích ošetřovatelů Vladimir Yazdovsky vzal tříletou Lajku krátce před letem k sobě domů. Nechal ji, aby si pohrála s jeho dětmi. „Chtěl jsem pro ni udělat něco pěkného. Zbývalo jí tak málo času na život,“ vzpomínal později.

Vzpomínka na Lajku:

„Po umístění Lajky do kontejneru a před uzavřením poklopu jsme ji políbili na nos a popřáli jí šťastnou cestu," popsal jeden z techniků těžké loučení na webu rarehistoricalphotos, který přínáší vzácné historické fotografie.

V plánu bylo Lajku usmrtit během letu porcí otráveného jídla. Nakonec však na oběžné dráze zemřela následkem velkého přehřátí dříve, než ji otrávený pokrm mohl být podán. Sputnik 2 zůstal na oběžné dráze po dobu pěti měsíců. Pak při návratu k Zemi shořel v dubnu 1958 v atmosféře.

Byl na Marsu život? Vědci jsou blízko pravdě. Mají stopu, o jaké se jim nesnilo

Mise vyvolala celosvětovou debatu o špatném zacházení se zvířaty. Zvedla se vlna protestů proti testování na zvířatech s cílem pokročit ve vědě.

Fenky Belka a Strelka se vrátily na Zem

Významné prvenství si na své konto připsaly i další dvě fenky Belka s Strelka ze sovětského vesmírného programu. Jejich let do vesmíru se uskutečnil v srpnu 1960. Byly prvními psími astronauty, kteří se z kosmu úspěšně vrátili na planetu živí v kosmické lodi.

Jak jednou zanikne celý vesmír? Vědci už tuší, prostě se vypaří

Jak popisuje Elisabeth Geier, po svém historickém letu fenky Belka a Strelka opustily vesmírné lety. Jejich práce v oblasti mezinárodních vztahů ale neskončila.

„Strelka měla se psem Pushokem, rovněž zařazeným do vesmírného programu, vrh štěňat. Jedno z nich dostalo jméno Pushinka. V roce 1961 ji Nikita Chruščov daroval dceři tehdejšího amerického prezidenta Johna F. Kennedyho Caroline. Belka a Strelka v preparované podobě pak cestovaly dál po světě na výstavách vesmírných cest,” dodala Elisabeth Geier.



Kometa a Shutka přežily neúspěšnou misi

Fenky Kometa a Shutka přežily neúspěšnou misi na oběžnou dráhu. Jejich raketa byla vypuštěna 22. prosince 1960, ale mechanická porucha ji poslala zpět na zem. Izolovaný kryt Komety a Shutky přistál v sibiřské divočině. Tam byly čtyři dny uvězněny při teplotách pod bodem mrazu, než je na Štědrý den našla pátrací četa.

Japonsko se vrací do soutěže vesmírných mocností. Chystá přelomové mise

„Kometu si pak jako mazlíčka adoptoval jeden z leteckých vědců, u něhož prožila mnoho šťastných let,” popsala Elisabeth Geier.

Veterok a Ugoľok pobyli ve vesmíru nejdéle

Další obrovský úspěch sovětských psů, kteří se dostali do vesmíru, zaznamenala dvojice psích astronautů Veterok a Ugoľok. Vědci je do vesmíru vypustili 22. února 1966 na palubě Cosmos 110. Na oběžné dráze kolem Země strávili psi přesně tři týdny.

Dvojice sovětských psů Veterok a Ugoľok dodnes drží rekord v délce pobytu psa ve vesmíru.Zdroj: Wikimedia Commons, Ю. В. Афонин, CC BY 2.0

Jde o vůbec nejdelší pobyt psa ve vesmíru v dějinách. I když chvíli trvalo, než se po návratu vyrovnali ze ztrátou hmotnosti a svalů, žádné dlouhodobé problémy z pobytu ve vesmíru neměli.

Jsou vesmírní psi, z nichž řada zahynula, hrdinové nebo spíš oběti? Na tuto otázku je těžké jednoznačně odpovědět. Jisté je, že by se bez nich ve výzkumu vesmíru nedosáhlo zdaleka takového pokroku a mohlo dojít ke ztrátě mnoha lidských životů.

z filmu LajkaZdroj: A-CompanyFilmová Lajka

Deset let života. Tolik věnoval režisér a výtvarník Aurel Klimt svému filmu Lajka. Námět převzal z vlastního představení Lajka, Čchin a Gagarin, jež připravil svého času s herci zatopeného Divadla v Dlouhé pro Gong. „Bylo zaměřeno na děti druhého stupně, což je pro loutkový film nejhorší věk,“ vysvětlil Aurel Klimt. Příběh je inspirován osudem ruské Lajky vypuštěné roku 1957 do kosmu. Kromě zvířat a mimozemských tvorů, z nichž má hlavně dospělé bavit sexuálně náruživý nezmar, tu potkáme i kosmonauta Jurije Levobočkina, který odkazuje k prvnímu kosmonautovi Juriji Gagarinovi. „Nechtěl jsem točit jen o vesmíru,“ říká Klimt. „Náš film je i o vztahu člověka a zvířat, případně jiných živých forem na Zemi a v celém vesmíru.“ Hudbu pro film složil Marek Doubrava, Lajku namluvila Helena Dvořáková, další postavy mj. Petr Čtvrtníček, Jan Budař nebo Jan Vondráček.

