Nedávno nastolil ruský kosmonaut Oleg Kononěnko nový vesmírný rekord. Stal se člověkem, jenž strávil ve vesmíru nejdelší dobu, přežil v něm 878 dnů a 12 hodin. Svého předchůdce Gennadije Padalku pokořil přibližně o půl hodiny. Vesmír je plný dalších neuvěřitelných rekordů, nad kterými zůstává rozum stát. Deník připravil jejich přehled.

Lidé udělali ve vesmíru už několik ohromujících rekordů. Deník připravil jejich přehled. | Foto: Shutterstock

První člověk ve vesmíru, nejmladší či nejstarší astronaut nebo nejpočetnější skupina. To je jen výčet z různých lidských rekordů v kosmu. Jeden z nich, nejdelší pobyt ve vesmíru, v neděli překonal Rus Oleg Kononěnko.

Ve kosmu strávil neuvěřitelných 878 dní, tedy víc než dva a půl roku. „Jsem hrdý na všechny své úspěchy, nejvíc na to, že rekord v celkové délce lidského pobytu ve vesmíru stále drží ruský astronaut,“ citoval list The Guardian Kononěnka, jenž je velitelem státní korporace pro kosmické aktivity Roskosmos. Překonal svého krajana Gennadije Padalku. Kononěnkův současný vesmírný let má na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) skončit až v září tohoto roku, kdy mimo Zemi celkově stráví 1 110 dní.

Rus a Američan

Co se týče jiných vesmírných úspěchů, o ten nejzásadnější lidský milník ve vesmíru se zasadil ruský kosmonaut Jurij Gagarin, který se jako úplně první člověk na světě podíval do tajemného prostoru za zemskou atmosférou. Portál Space informuje, že se na oběžnou dráhu dostal 12. dubna 1961.

Let Jurije Gagarina provázely lži i dezinformace:

Je modrá, řekl před 60 lety o Zemi Gagarin. Návrat provázely komplikace i lež

Druhé místo je sporné. Alan Shepard se sice jako první Američan do vesmíru podíval už 5. května, jeho kosmická loď se ale za hranice atmosféry dostala jen na pár minut, přičemž let probíhal po balistické křivce. Na začátku srpna pak Rus German Titov v rámci mise Vostok 2 strávil celý den kroužením kolem Země.

Titov byl zároveň prvním člověkem, jenž spal ve vesmíru. Stal se také nejmladším člověkem, který překročil hranice kosmu. Podíval se do něj ve věku 25 let a jedenácti měsíců. První ženou ve vesmíru pak byla ruská kosmonautka Valentina Těreškovová, která ho navštívila v červnu 1963. Kromě toho se stala také nejmladší astronautkou ve vesmíru, její rekord 26 let si drží dodnes.

Zdroj: Youtube

Do vesmíru v 77 letech

Nejstarším člověkem ve vesmíru se stal americký senátor John Glenn, kterému bylo v čase jeho mise STS-95 raketoplánu Discovery 77 let. Zajímavostí je, že je zároveň prvním Američanem, jenž v únoru 1962 obletěl Zemi, do vesmíru tak následoval už zmíněného Sheparda. Nejstarší ženou je pak Peggy Whitsonová, které bylo při jejím posledním letu 57 let. Zároveň ji ještě žádná žena nepřekonala v počtu strávených dní ve vesmíru, drží rekord 665 dní.

Rekordmanka Peggy Whitsonová:

Zdroj: Youtube

Dlouhá léta se také nezměnil rekord pro největší uraženou vzdálenost od Země. V dubnu 1970 posádka mise Apollo 13 proletěla kolem odvrácené strany Měsíce, v té chvíli byla od Země vzdálena více než 400 tisíc kilometrů. Pokořila ji teprve před dvěma lety kosmická loď Orion, která v rámci vesmírné mise Artemis byla od Země vzdálená více než 434 tisíc kilometrů. Podařilo se jí doletět více než 64 tisíc kilometrů za odvrácenou stranu Měsíce.

Rekordní Mezinárodní vesmírná stanice

Naprostou stálicí ve vesmírných rekordech je ISS. Drží prvenství jako nejdéle nepřetržitě obývaná kosmická loď, lidé na ní žijí bez přestávek už 24 let. Zároveň na ní proběhlo největší vesmírné shromáždění. V červenci 2009 u ISS zakotvil raketoplán Endeavour a k šesti astronautům se přidala jeho sedmičlenná posádka. Nejvíce lidí ve vesmíru ve stejnou dobu pak bylo podle portálu Guinness World Records v prosinci 2021. Celkem devatenáct astronautů se skládalo z šestičlenné posádky Blue Origins NS-19, tří lidí na čínské vesmírné stanici Tiangong a desíti kosmonautů žijících na ISS.

Ve vesmíru číhá nebezpečí téměř všude:

Salát může mít pro astronauty ve vesmíru fatální následky. Dokáže je zabít

Mezinárodní vesmírná stanice za více než dvacet let provozu prošla četnými změnami. Za dlouhou dobu její existence ji už navštívilo 273 lidí z 21 zemí, přičemž v ní mohou využít šest ložnic, dvě koupelny, tělocvičny a také několik místností pro vědecký výzkum. Celá stanice je velká jako jedno celé fotbalové hřiště a těžká jako 200 slonů. Americká kosmická agentura NASA plánuje, že poslední posádka opustí ISS v roce 2030, načež o rok později spektakulárně shoří v zemské atmosféře. Odborníci plánují, že se lidem na Zemi při tom naskytne ohromující světelná show.

Jak funguje ISS?

Zdroj: Youtube