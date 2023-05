Nový ruský film, který aktuálně trhá rekordy v zahraničních kinech, posunuje filmařinu o level dál. Byl natočen mimo jiné během dvanáctidenní filmařské mise ve vesmíru. Projekt tak překračuje hranice filmové, pozemské a kulturní.

Herečka Julija Pěresild na snímku po přistání návratové kapsle Sojuz MS-18 s kosmonautem Roskosmos Olegem Novitským a režisérem Klimem Šipenkem z filmového štábu Vyzov (Výzva) v Kazachstánu. | Foto: Profimedia

Ve filmařském průmyslu nastal skutečný průlom a pro diváky také jistá kompenzace toho, co si rozhodně nemůže dovolit každý – letět do vesmíru. Byl totiž natočen první celovečerní hraný film se scénami natočenými ve vesmíru profesionálním filmařem. Ruský film Výzva (v originále „Вызов“, anglicky „The Challenge“) v minulých týdnech v kinech Ruska a postsovětských států trhal rekordy v návštěvnosti.

Za prvních čtrnáct dnů promítání film vydělal 445 milionů rublů (asi 5,5 milionu amerických dolarů) od 1,4 milionu diváků - včetně výdělku na místě skutečného filmařského startu mise, kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu, píše zahraniční web Space.

Podívejte se na ukázku z filmu Výzva:

Výzva nejen filmová

Děj filmu je stejně napínavý jako průběh jeho vzniku. Pojednává o hrudní chirurgyni, která je vyslána na nouzovou misi, aby zachránila život nemocnému kosmonautovi. Hlavní úlohy se zhostila ruská herečka Julija Pěresild a dílo režíroval rovněž ruský režisér Klim Šipenko, který napsal také scénář a podílel se i na natáčení na oběžné dráze.

Speciální projekce filmu se uskutečnila také ve Státním kremelském paláci v Moskvě v Den kosmonautiky - 12. dubna - kdy uplynulo 62 let od chvíle, kdy sovětský kosmonaut Jurij Gagarin jako první člověk vzlétl do Vesmíru.

U prohlášení k filmu stojí mimo jiné vyjádření Roskosmosu, organizace zodpovědné za ruský vesmírný program: „Chceme zpopularizovat ruský vesmírný program a zároveň práci kosmonautů.“ Jedná se o první spolupráci mezi touto ruskou kosmickou korporací a veřejnoprávní televizní stanicí Channel One.

Během natáčení na Mezinárodní vesmírné stanici byli přítomni také profesionální kosmonauti Anton Škaplerov a Oleg Novickij, kteří v říjnu 2021 startovali a přistáli s Pěresildovou a Šipenkem, a také kosmonaut Pjotr Dubrov, který byl v době natáčení na palubě stanice.

První filmové záběry byly pořízeny již při letu na Mezinárodní vesmírnou stanici, kde strávili filmaři celkově dvanáctidenní natáčecí misi.

O co ve filmu jde?

Kosmonaut Oleg se během výstupu do Vesmíru dostane do problémů a proud trosek z nouzové družice mu způsobí vážné vnitřní poranění plic. Lékaři na Zemi dojdou k závěru, že k operaci, která je nevyhnutelná, musí dojít přímo na Mezinárodní vesmírné stanici, jinak má Oleg prakticky nulovou šanci na přežití.

Poté, co odpadne sedm původně vybraných vhodných kandidátů, kteří by byli potenciálně schopni vykonat první operaci ve vesmíru, odlétá do kosmu talentovaná hrudní chirurgyně Evženie Běljajevová, jejímž původním úkolem bylo vypracovat operační plán a pomáhat kolegům chirurgům při přípravě na jeho realizaci.

Ona sama má dost problémů v osobní rovině, tudíž jí zbývá jen několik týdnů na to, aby se na tuto životní misi připravila. Do toho má být tento zákrok prováděn ve stavu beztíže, bez dalších odborníků a za asistence pouze základně proškolených kolegů kosmonautů…

Protože však Žeňa složila Hippokratovu přísahu, nic jí nebrání v tom, aby svůj úkol splnila i za tu nejvyšší cenu. A mezitím ji doma na Zemi čekají ti nejbližší, kteří spoléhají na ni a na to, že s nimi bude nést problémy běžného pozemského života, jak uvádí Wikipedia.

Kapsle Sojuz MS-18 s ruským filmovým štábem přistává v Kazachstánu.Zdroj: Profimedia

Ojedinělý projekt

„Je to jedinečná příležitost letět do vesmíru za cenu lístku do kina v hodnotě 200 rublů," řekl producent Konstantin Ernst na tiskové konferenci propagující film. „Let do vesmíru stojí pěkný peníz, ale nyní si můžete koupit lístek a ocitnout se ve Vesmíru okamžitě," zmínil.

Není divu, že projekt se snaží projekcí vydělávat. Celkové náklady na natáčení filmu Výzva, včetně marketingu pro návštěvníky kin, sice nebyly zveřejněny, ale ruská média uvádějí, že činily nejméně 905 milionů rublů (11,6 milionu amerických dolarů). Film má ambici rozšířit se do kin na Blízkém východě nebo v asijských státech, uvedl web Space.

Pátá ruská žena ve vesmíru

Zážitek z celého projektu měli také herci, kterým se naskytla opravdu jedinečná příležitost. „Nemáme mnoho videí, na kterých byste mohli sledovat ruské ženy ve vesmíru, ale existuje spousta amerických a evropských kosmonautů," řekla pro web Space Pěresildová, která se díky filmu stala pátou ruskou ženou, která letěla do vesmíru.

„Sledovala jsem je a všimla jsem si jedné věci - když mají ženy trochu kudrnaté vlasy, tak to v nulové gravitaci krásně létají. Takže jsem měla dvacet gumiček do vlasů a každý večer po umytí vlasů jsem si na ně vlasy natáčela. Proto vlasy tak kouzelně létaly. Jinak by jen stály jako koule," nechala se slyšet herečka pro zmíněný web.

V ruských médiích byl film přijat vesměs pozitivně. Filmoví kritici chválili vizuální stránku a herecký výkon Julije Pěresild, ale rozcházeli se v názorech na melodramatické části děje, údajnou ideologii a na to, jak se film vypořádává s reprezentací žen ve vesmíru. Někteří kritici se pozastavovali nad samotnou myšlenkou nákladného natáčení vesmírného filmu, jiní jej naopak chválili jako úspěch.

Posun filmařiny vpřed

Ruská pošta vydala novou poštovní známku v rámci série „Moderní ruská kinematografie", na níž je plakát k filmu. Známka v hodnotě 30 rublů byla vydána u příležitosti uvedení filmu do kin a byla doprovázena speciálními razítky na stanicích v Moskvě, Hvězdném městečku a Koroljovu v Moskevské oblasti, Bajkonuru, Permu a Čeljabinsku.

Snímek Výzva překonal údajné plány amerického herce Toma Cruise natočit film na Mezinárodní vesmírné stanici, ale není to první film se scénami natáčenými mimo Zemi. Ruský počin Návrat z oběžné dráhy z roku 1984 také obsahoval scény odehrávající se ve vesmíru, které ale nepořídili profesionální filmaři.