Obě erupce nasměrované k naší planetě se podle webu Science Alert spojily do „kanibalského výronu koronální hmoty“ a řítí se k nám rychlostí 3 027 599 kilometrů za hodinu.

Výsledkem jejich nárazu na magnetické pole Země by mohla být silná geomagnetická bouře G3, uvádí Centrum pro předpověď vesmírného počasí (SWPC) Národního úřadu pro oceán a atmosféru. To by mohlo vyvolat polární září viditelnou i na jihu Spojených států, tedy v Pensylvánii, Iowě a Oregonu.

Občas se erupce předbíhají a žerou

Sluneční skvrny jsou oblasti na povrchu Slunce, kde se zauzlují silná magnetická pole, vytvořená tokem elektrických nábojů, a pak náhle prasknou. Výsledné uvolnění energie spustí buď výbuchy záření nazývané sluneční erupce, nebo výtrysky slunečního materiálu nazývané výrony koronální hmoty.

Fotografie, která bere dech. Sonda pořídila dosud nejrozsáhlejší snímek Slunce

Ke kanibalským výronům koronální hmoty dochází, když rychle se pohybující sluneční erupce předstihnou ve stejné oblasti vesmíru dřívější erupce a smetou nabité částice, aby vytvořily obří kombinovanou vlnoplochu, která spustí silnou geomagnetickou bouři.

Od výronu koronální hmoty trvá obvykle asi 15 až 18 hodin, než částice dosáhnou Země. Když k tomu dojde, stlačí vlny těchto vysoce energetických částic mírně zemské magnetické pole a zahýbají molekulemi v atmosféře, přičemž uvolní energii ve formě světla - právě to pak vytváří na noční obloze barevnou polární záři.

Výbušná historie slunečních erupcí

V některých případech mohou sluneční bouře G3 přerušovat satelitní navigaci a vyvolávat problémy s nízkofrekvenční radionavigací, což se stalo naposledy v únoru, kdy taková bouře poslala podle webu Live Science k zemi 40 čerstvě vypuštěných satelitů Starlink Elona Muska.

Vědci zřejmě rozluštili záhadu asteroidu Ryugu. Není tím, čím se myslelo

Největší solární bouří, jaké jsme byli v soudobé historii svědky, byla podle vědců událost Carrington z roku 1859, kdy zemskou magnetosféru zasáhl proud slunečních částic o energii, jako by uvolnilo 10 miliard megatunových atomových bomb. Tento výron koronální hmoty doslova usmažil po celém světě telegrafní systémy a způsobil také to, že polární záře jasnější než svit Měsíce v úplňku byla viditelná až v Karibiku.

Pokud by se podobná událost stala dnes, způsobila by podle vědců škody za biliony dolarů a rozsáhlé výpadky proudu, podobně jako sluneční bouře, která způsobila výpadek v Quebecu v roce 1989.