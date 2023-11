Mohou narušovat rádiové signály, způsobovat výpadky internetu a další problémy. K Zemi se blíží solární bouře, první ji má zasáhnout už ve čtvrtek 30. listopadu. Je následkem zvýšeného počtu rozsáhlých slunečních skvrn, které se na hvězdě ve středu naší sluneční soustavy v poslední době objevily.

Sluneční erupce - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Problémy s technologiemi, komunikací ale také polární záře. To vše se má v následujících dnech dít kvůli erupcím a následným výronům koronární hmoty (CME), souhrnně označeným jako sluneční bouře. Souvisejí se skvrnami, jež na Slunci v poslední době přibyly.

Sluneční erupce zasahující magnetické pole Země mohou podle vědců způsobit geomagnetickou bouři zasahující rádiové či GPS signály. Jsou také zodpovědné za problémy s rozvodovými sítěmi či pozemní komunikací a představují riziko pro elektrické sítě, satelity, navigace a leteckou dopravu. Sluneční bouře mají také podle portálu EconomicTimes potenciál způsobit narušení a výpadky internetu v různých regionech.

V posledních dnech podle vědců došlo k šesti erupcím třídy C a dvou vyšší třídy M. Nejsilnější dosáhla podle serveru SpaceWeather hodnoty M 9,8. Společně s erupcí hodnoty M 3,4 způsobily výpadky rádia u západního pobřeží Jižní Ameriky. Odborníci na portálu EarthSky předpovídají, že by v dalších dnech mohlo s 95procentní pravděpodobností dojít k erupcím typu C, se 40procentní k erupcím typu M a s 10procentní k těm nejsilnějším typu X. Ty mohou zapříčinit rozsáhlé rádiové výpadky a dlouhotrvající radiační bouře.

Sluneční bouře ve čtvrtek a pátek

Před třemi dny také podle prohlášení amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) došlo k několikanásobnému výronu koronální hmoty (CME).

První vlna způsobených slunečních bouří má k Zemi dorazit nebo kolem ní proletět už 30. listopadu. Na Zemi vyvolá geomagnetickou bouři na úrovni G1. I tato slabší úroveň může způsobit výpadek rádiových a GPS signálů, zejména v blízkosti pólů.

Následovat bude střední bouře na úrovni G2 v pátek 1. prosince, jež bude trvat až 15 hodin. Znamená to kromě možných problémů i větší pravděpodobnost výskytu polárních září, zejména ve vyšších zeměpisných šířkách. Na některých místech na Zemi je bude možné pozorovat díky interakci CME s termosférickou vrstvou zemské atmosféry. Poslední výrony hmoty ze sluneční koróny vytvořily polární záři, která byla na začátku listopadu viditelná i v Česku.

Vznik slunečních skvrn a tím i častější sluneční erupce a bouře podle odborníků poukazují na to, že se Slunce nachází těsně před vrcholem svého jedenáctiletého cyklu. Vyvrcholit má příští rok nejvyšší sluneční aktivitou, která poté zase klesne.

