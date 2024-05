Novou exoplanetu TOI-6713.01 s povrchem pokrytým lávou objevili pomocí sondy NASA TESS astronomové ze Spojených států amerických. Žhavý svět má čerpat tolik energie z gravitační síly sousedních těles, že se taví zevnitř. Následkem jsou pak vybuchující sopky a teploty přesahující dva tisíce stupňů Celsia. Odborníci vzdálenou planetu přirovnávají k Jupiterovu měsíci Io.

Ilustrace žhavé planety. | Foto: se svolením NASA/ESA/CSA/Dani Player

Kdyby existovala soutěž o nejvíce nehostinnou exoplanetu, o prvenství by se utkala nově objevená TOI-6713.01, jelikož má povrch pokrytý lávou ze stovek aktivních sopek. Teplota tam přesahuje 2300 stupňů Celsia, což je víc než u některých méně hmotných hvězd.

„Planeta doslova rudě září na optických vlnových délkách,“ řekl pro Universe Today astrofyzik Stephen Kane z Kalifornské univerzity v Riverside. Dále sdělil, že objev mu vyrazil dech a překvapilo ho, že něco takového ve vesmíru skutečně může existovat. Podle něj dosud nic podobného vědci ještě neobjevili.

Podle studie zveřejněné v odborném časopise The Astronomical Journal je ohnivý a skalnatý svět zhruba o třicet procent větší než Země. Společně s další kamennou exoplanetou a plynným obrem (planeta skládající se hlavně z plynů) obíhá kolem trpasličí hvězdy vzdálené 66 světelných let. Svou asi pět miliard let starou mateřskou hvězdu obkrouží za pouhé dva dny.

Io na steroidech

Astronomové uvedli, že sopečný svět je ze tří planet na oběžné dráze nejblíže ke hvězdě. Podle serveru Space je vzdálenost dokonce výrazně menší než vzdálenost Merkuru od Slunce.

Další zjištění odhalila, že sousední exoplanety gravitačně stlačily dráhu žhavého světa do oválného tvaru. Neustálé přitahování a tlak gravitací vedlejších těles a centrální hvězdy pak vyvolávají obrovské vnitřní tření a teplo, které se uvolňuje prostřednictvím vybuchujících sopek na povrchu. Experti jev popsali jako tavení tělesa zevnitř.

Na základě výsledků pozorování Kane přirovnal nově objevenou planetu k Io, nejvnitřnějšímu skalnatému měsíci Jupiteru a vulkanicky nejaktivnějšímu tělesu v naší Sluneční soustavě, které čelí podobným podmínkám. „Popsal bych ji jako Io na steroidech,“ uvedl pro Universe Today.

Oproti Io ale planeta pociťuje až desetimilionkrát větší slapovou energii, tedy efekt gravitační síly cizího tělesa, který mění například tvar oběžné dráhy. Vědecký tým se proto domnívá, že exoplaneta by mohla být vhodná pro studium extrémních slapových jevů.

„Můžeme lépe pochopit, jak pozemské planety čerpají extrémní množství energie, a jaké to má následky,“ prohlásil Kane. Dodal, že vědci dosud zaznamenali jen málo případů kamenných exoplanet, jež slapová energie tavila zevnitř.

Výzkum nadále probíhá

Kaneův tým chce dalším výzkumem změřit hmotnost sopečné exoplanety, což by mohlo napovědět, kolik materiálu je k dispozici pro erupci sopek. Také tím mohou zjistit víc informací o vzniku a vývoji vzdáleného světa.

Vědci ve studii uvedli, že TOI-6713.01 nalezli pomocí družice NASA TESS, která od roku 2018 hledá vzdálené exoplanety mimo Sluneční soustavu.

Objev pozoruhodných planet

Vědci objevili i jiný žhavý svět, který popsali jako obří vesmírné zrcadlo. Tato exoplaneta, tedy planeta neobíhající kolem Slunce, je zahalená do kovových mraků z titanu a křemičitanů, které odrážejí většinu dopadajícího světla zpět do vesmíru.

Astronomové se dále domnívají, že v naší Sluneční soustavě může být za Plutem až pět dalších potulných planet. Za Neptunem se má také ukrývat planeta podobná Zemi. Odborníci zaznamenali i bílého trpaslíka s tmavou kovovou skvrnou, jež má být otiskem úlomku planety, která se k tělesu příliš přiblížila.